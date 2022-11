Abren convocatoria de empleo con sueldo de 3.500.000 y sin experiencia: así puede aplicar

A la hora de buscar empleo son muchas las personas que optan por aplicar a vacantes que no requieran experiencia, pues cuando se ingresa al mundo laboral no todos los interesados cuentan con esta.

En ese sentido, los call center suelen abrir vacantes para aquellos interesados que no hayan tenido alguna experiencia previa. Ahora bien, Atento S.A., una empresa que promueve los servicios de contratación para diferentes compañías, se encuentra buscando personal para el cargo de ‘social media - asesor call center’.

En la oferta, describen desde la compañía, no exigen mayor requisito que un buen nivel de inglés. Además, aclaran que solo está disponible para la ciudad de Bogotá y es únicamente dedicada a servicio al cliente (no ventas, retenciones, etc.).

Asimismo, ofrecen entrenamiento 100 % pago y presencial, así como las operaciones como tal del cargo, y manejan distintas franjas de horarios, las que suman 42 horas a la semana.



Horarios de entrenamiento: 6:00 de la mañana - 2:00 de la tarde o 2:00 de la tarde - 10:00 de la noche.



6:00 de la mañana - 2:00 de la tarde o 2:00 de la tarde - 10:00 de la noche. Horarios de operación: 12:00 de la mañana - 10 de la mañana o 12:00 de la tarde - 10:00 de la noche o 6:00 de la mañana - 4:00 de la tarde.

El sueldo resulta llamativo, pues ofrecen un salario de 3.500.000, lo que corresponde a más de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, bonificaciones, prestaciones de ley y un contrato a término indefinido.

Los requisitos que detallan en la oferta son los siguientes:



Educación mínima: bachillerato / educación media

Idiomas: inglés

Disponibilidad de viajar: no

Disponibilidad de cambio de residencia: no

Para aplicar y conocer más detalles de la oferta se debe redirigir al portal web de empleo que contiene la oferta en el siguiente enlace.