Acceda a peajes gratis con nuevo beneficio que otorga reconocido banco: este es el paso a paso

Los viajes en carretera siempre implican gastos adicionales como el combustible y los peajes que haya en el trayecto. Al llegar a estas paradas obligatorias, los conductores normalmente reducen la velocidad, escogen un carril y se preparan para pagar el monto estipulado.
Este impuesto se puede cancelar en tres modalidades, efectivo, tarjeta o por sistema automático. Con respecto a esta último, Nubank anunció un convenio con Gopass, por el cual los usuarios podrán acceder a peajes gratis, entre otros privilegios.
La tecnología Gopass es un servicio que simplifica la movilidad en el país, pues cuenta con un TAG que se adhiere al vehículo y así permite hacer pagos automáticos. El dispositivo puede usarse en peajes, parqueaderos, estaciones de combustible, entre otros.
¿De qué trata el convenio entre Nu y Gopass?
De cuerdo con el sitio web de Nubank, con esta alianza los usuarios podrán “cruzar peajes sin tener que detenerte a buscar efectivo o gastar tiempo en filas”. Dicho convenio aplica para las personas que tienen productos con el banco, como tarjetas de crédito o débito y si están inscritos en Gopass.
Aquellos que ya cumplan con lo anterior, disfrutarán de dos peajes gratis y un mes de membresía premium con el sistema automático, además de:
- 10 % de descuento en la red de Parking.
- 10 % de descuento en la lavada del vehículo.
- Asistencia en la vía.
- Afiliación por vehículo.
- $200.000 de descuento en póliza todo riesgo.
- Pospago.
Es importante destacar que el beneficio solo se activa cuando los clientes hacen la solicitud del TAG directamente en WhatsApp o en la página oficial de la aplicación.
¿Cómo acceder al beneficio?
Si es la primera vez con Gopass, el interesado debe registrarse usando la página de la alianza anteriormente mencionada, y luego seguir estos pasos:
- Descargar la aplicación de Gopass desde la App Store o Google Play.
- Crear una cuenta y completar los datos personales.
- Pedir el TAG por WhatsApp, la línea de atención o la página web.
- Vincular la tarjeta de crédito o débito Nu como medio de pago.
- Comenzar a disfrutar del beneficio.
Requisitos para acceder al beneficio
Haber pedido un TAG nuevo de Gopass después del 2 de octubre de 2025 y asociarlo a la tarjeta del banco o tener un TAG de Gopass antes del 2 de octubre de 2025, pero esta se asoció a la tarjeta Nu después de esa fecha.
Así mismo, el banco de David Vélez, advirtió que el beneficio aplica solo para clientes del banco con tarjetas crédito y débito. "Después de pasados los primeros 30 días, el sistema cobrará automáticamente el valor vigente de la membresía”.