Acceda a peajes gratis con nuevo beneficio que otorga reconocido banco: este es el paso a paso

Los viajes en carretera siempre implican gastos adicionales como el combustible y los peajes que haya en el trayecto. Al llegar a estas paradas obligatorias, los conductores normalmente reducen la velocidad, escogen un carril y se preparan para pagar el monto estipulado.

Este impuesto se puede cancelar en tres modalidades, efectivo, tarjeta o por sistema automático. Con respecto a esta último, Nubank anunció un convenio con Gopass, por el cual los usuarios podrán acceder a peajes gratis, entre otros privilegios.

La tecnología Gopass es un servicio que simplifica la movilidad en el país, pues cuenta con un TAG que se adhiere al vehículo y así permite hacer pagos automáticos. El dispositivo puede usarse en peajes, parqueaderos, estaciones de combustible, entre otros.



¿De qué trata el convenio entre Nu y Gopass?

De cuerdo con el sitio web de Nubank, con esta alianza los usuarios podrán “cruzar peajes sin tener que detenerte a buscar efectivo o gastar tiempo en filas”. Dicho convenio aplica para las personas que tienen productos con el banco, como tarjetas de crédito o débito y si están inscritos en Gopass.

Aquellos que ya cumplan con lo anterior, disfrutarán de dos peajes gratis y un mes de membresía premium con el sistema automático, además de:



10 % de descuento en la red de Parking.

10 % de descuento en la lavada del vehículo.

Asistencia en la vía.

Afiliación por vehículo.

$200.000 de descuento en póliza todo riesgo.

Pospago.

Es importante destacar que el beneficio solo se activa cuando los clientes hacen la solicitud del TAG directamente en WhatsApp o en la página oficial de la aplicación.



¿Cómo acceder al beneficio?

Si es la primera vez con Gopass, el interesado debe registrarse usando la página de la alianza anteriormente mencionada, y luego seguir estos pasos:

Descargar la aplicación de Gopass desde la App Store o Google Play.

Crear una cuenta y completar los datos personales.

Pedir el TAG por WhatsApp, la línea de atención o la página web.

Vincular la tarjeta de crédito o débito Nu como medio de pago.

Comenzar a disfrutar del beneficio.

Requisitos para acceder al beneficio

Haber pedido un TAG nuevo de Gopass después del 2 de octubre de 2025 y asociarlo a la tarjeta del banco o tener un TAG de Gopass antes del 2 de octubre de 2025, pero esta se asoció a la tarjeta Nu después de esa fecha.

Así mismo, el banco de David Vélez, advirtió que el beneficio aplica solo para clientes del banco con tarjetas crédito y débito. "Después de pasados los primeros 30 días, el sistema cobrará automáticamente el valor vigente de la membresía”.