No confunda sus llaves con sus cuentas bancarias: ojo, no es lo mismo y podría perder su dinero

Desde este lunes, 6 de octubre, entró en funcionamiento de forma masiva el sistema de pagos interoperables, Bre-B, en cumplimiento con los plazos establecidos por el Banco de la República. Esto significa que, ahora, todas las personas con cuentas bancarias podrán recibir y enviar dinero en tiempo real, sin demoras.

Y es que gracias a Bre-B, los clientes de los diferentes bancos pueden realizar pagos a personas y comercios, además de recibir transferencias de forma inmediata, segura y sin costo desde cualquier otra entidad bancaria directamente en sus cuentas.

Con esta nueva función es muy importante que todos los usuarios tengan en cuenta varias recomendaciones y, así, eviten perder dinero al enviarlo por equivocación a donde no es. Por eso, desde Itaú lanzaron una advertencia.



Llaves vs. cuentas bancarias y contraseñas, ¿cuál es la diferencia?

El error más significativo que un usuario puede cometer y que podría resultar en la pérdida de dinero es confundir las llaves" de Bre-B con las cuentas bancarias o las claves personales. Es vital comprender que el sistema de llave funciona como un alias para identificar al destinatario, no como una contraseña de acceso.

Advierten fallos en Bre-B Foto: Freepik

¿Qué es una llave Bre-B?

Es fundamental aclarar que la llave es diferente al número de cuenta. En términos sencillos, las personas pueden crear su llave para recibir transferencias directas y estas pueden ser, por ejemplo:



Número de celular

Correo electrónico

Cédula o un código alfanumérico

Combinación de nombre con números

Angélica Guarín, gerente de Producto de Itaú, subrayó que las claves personales que se usan habitualmente para ingresar a la banca en línea o a la aplicación “nunca deben utilizarse como llaves” dentro del sistema Bre-B.



La llave es una dirección de contacto, mientras que la clave personal es un mecanismo de protección.

En ese sentido, los clientes deben asegurarse de registrar correctamente su llave y, asimismo, enviar dinero, si es el caso, a la llave correcta para no perder dinero. De igual forma, si hay un error, el mismo sistema le avisara que la llave no corresponde o no está inscrita.

Además de esta distinción fundamental, la seguridad en el uso de Bre-B se refuerza con otras directrices esenciales:



Evitar enlaces engañosos: las operaciones de Bre-B son inmediatas. Por lo tanto, los usuarios deben evitar hacer clic en cualquier mensaje o enlace que prometa una confirmación posterior de las transacciones, ya que estas operaciones no requieren ninguna validación adicional.

las operaciones de Bre-B son inmediatas. Por lo tanto, los usuarios deben evitar hacer clic en cualquier mensaje o enlace que prometa una confirmación posterior de las transacciones, ya que estas operaciones no requieren ninguna validación adicional. Uso exclusivo bancario: Bre-B no cuenta con una aplicación propia ni una página web oficial. Todas las transacciones relacionadas con este sistema deben realizarse únicamente a través del portal web o la aplicación móvil del banco donde el cliente tiene su llave registrada, como es el caso de Itaú.

Este avance tecnológico, que busca ofrecer experiencias simples y centradas en el cliente, requiere que los usuarios adopten estrictas medidas de seguridad digital. Itaú, con amplia experiencia en la implementación de sistemas de pagos inmediatos en otros mercados globales, ha enfatizado la necesidad de entender estas nuevas herramientas.