Andi advierte implicaciones de un aumento de salario mínimo muy elevado

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su rechazo a la intención del Gobierno nacional de decretar un aumento del salario mínimo por encima de la inflación, como lo anunció este 30 de septiembre el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

El gremio, liderado por Bruce Mac Master, advirtió que un incremento desproporcionado del salario mínimo podría tener efectos adversos sobre el empleo formal, especialmente en un momento en el que el mercado laboral muestra señales de fragilidad, pese a una aparente mejora en las cifras de desempleo.

“El país necesita generar condiciones para que las empresas puedan contratar más y las personas tengan mejores oportunidades de empleo, no decisiones que pueden rigidizar aún más el mercado laboral”, afirmó Mac Master.

El pronunciamiento se da luego de que el Dane revelara el informe del mercado laboral para agosto, según el cual la tasa de desempleo nacional fue de 8,6 %, una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9,7 %). Sin embargo, la Andi advirtió que esta mejora obedece, en buena parte, a una menor participación en el mercado laboral: la tasa global de participación cayó de 64,5 % a 63,9 %, mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó en 422.000 personas.



“Nos preocupa, particularmente, que nos engañemos creyendo que ha habido una mejora sustancial en el empleo, cuando resulta que muchas personas, especialmente mujeres, han salido del mercado laboral y eso es lo que ha reducido la presión sobre las cifras”, explicó el presidente de la Andi.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi Foto: X Andi

Según el análisis del gremio, en agosto de 2025 se perdieron 237.000 empleos en agricultura y 165.000 en comercio, mientras que el empleo por cuenta propia aumentó en 201.000 personas, lo que evidencia una tendencia hacia formas más precarias de ocupación. A esto se suma que el 55,7 % de los trabajadores siguen en la informalidad.

La Andi insistió en que cualquier decisión sobre el salario mínimo debe basarse en un análisis técnico que tenga en cuenta la productividad, la inflación y las condiciones reales del empleo.

“No podemos seguir tomando decisiones populistas que, en lugar de beneficiar a los trabajadores, terminan afectando su posibilidad de conseguir un empleo formal y digno”, sentenció Mac Master.

El gremio reiteró su llamado al Gobierno a priorizar estrategias de crecimiento económico sectorial, apoyo al emprendimiento formal y programas específicos para la inserción laboral de mujeres y jóvenes.



La posición de la CUT

Contrario a la posición empresarial, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) desestima que el incremento salarial realmente tenga efectos económicos en las empresas y en la cantidad de personal.

Fabio Arias, presidente de la CUT, recordó que la tasa de desempleo anualizada cayó a 8,6 % en el mes de agosto de 2025, según él, la más baja desde el año 2001.

“Eso refuta al sector empresarial que dice una y otra vez que mejorar los ingresos de los trabajadores implicaría un aumento en la tasa de desempleo. Mentira”, afirmó.

Para el sindicalista, queda demostrado que “el Gobierno si mejora las condiciones materiales de la gente".