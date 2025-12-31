Asocolflores advierte riesgo para 150.000 empleos con incremento del salario mínimo

El presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Augusto Solano, ha manifestado una profunda preocupación ante el reciente incremento del 23,78% en el salario mínimo, calificando la medida como "desconcertante y muy preocupante".

Según el dirigente, esta decisión afecta de manera desproporcionada a la floricultura, un sector que, a diferencia de otras industrias, es intensivo en mano de obra, donde los costos laborales representan más del 50 % de su estructura de costos.



Impacto social y estabilidad regional

El sector floricultor es un pilar fundamental para la economía formal en Colombia, generando un total de 240.000 empleos entre directos e indirectos. De estos, 150.000 son empleos directos que se concentran principalmente en la Sabana de Bogotá y el oriente antioqueño.

Solano destaca que la floricultura es un sector 100 % formal, vigilado rigurosamente por entidades como la UGPP, lo que garantiza el pago de todas las prestaciones sociales a sus trabajadores.

Un aspecto crítico es el perfil demográfico de su fuerza laboral: el 60% son mujeres, y de ese grupo, la mitad son madres cabeza de familia. El presidente del gremio enfatizó que la estabilidad de estos empleos es vital para la seguridad de las ciudades aledañas; sin la floricultura, miles de personas quedarían sin opciones laborales claras, lo que podría deteriorar el tejido social y la seguridad urbana.



El "cóctel explosivo" de la economía

La preocupación de los floricultores no radica únicamente en el alza salarial, sino en la convergencia de varios factores negativos que Solano denomina un "cóctel explosivo". Este se compone de tres elementos principales:



1. Aumento del costo laboral: El impacto de los nuevos salarios en un sector con márgenes estrechos.

2. Revaluación del peso: El 97% de las flores se venden en dólares, por lo que la caída del tipo de cambio reduce drásticamente los ingresos reales.

3. Cargas arancelarias: Especialmente en el mercado de los Estados Unidos, que recibe el 80% de las exportaciones colombianas.



Riesgos de un círculo vicioso económico

Solano advirtió que este incremento salarial desproporcionado podría desencadenar un círculo vicioso: una mayor inflación que obligue al Banco de la República a subir las tasas de interés, lo cual atraería más capitales y profundizaría la revaluación del peso. Esto no solo afectaría las exportaciones, sino que facilitaría la llegada de artículos importados que competirían de forma desigual con la producción nacional.

Finalmente, el dirigente gremial cuestionó la falta de estudios técnicos por parte de entidades como la Superintendencia de Sociedades para evaluar el impacto real por sectores antes de tomar estas decisiones. Advirtió que, en el pasado, periodos de revaluación extrema obligaron a muchas empresas a reducir su tamaño o incluso a cerrar, un proceso doloroso dado que las indemnizaciones laborales en este sector suelen superar el valor de los activos físicos de las empresas.

Escuche aquí la entrevista: