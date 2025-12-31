Preocupa aumento de salario mínimo en un sector que hoy genera 81.000 empleos formales: CorpoHass

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un incremento del 23,78% en el salario mínimo para el año 2026 ha generado preocupación en el sector agrícola. Katherine Mejía, presidenta de CorpoHass (gremio que agrupa a los productores de aguacate Hass), advirtió que esta medida impacta la viabilidad financiera de una industria que genera cerca de 81.000 empleos formales en el campo colombiano.

"Es realmente preocupante este aumento de salario mínimo para el año 2026 en un sector que actualmente genera cerca de 81,000 empleos formales. Hoy en día, para nuestro sector, este costo laboral pasa de representar el 38% a más del 55% de los costos estructurales de las compañías", indicó Mejía.

Según la dirigente gremial, el impacto económico es severo y esta situación se agrava por un contexto internacional desfavorable, donde los precios del aguacate han disminuido, mientras el sector enfrenta los efectos negativos de la reevaluación de la moneda. Mejía destacó que la medida los tomó "por sorpresa", ya que esperaban mayor claridad por parte del Gobierno nacional sobre el impacto que tales decisiones tienen en la estabilidad de las empresas.

"Sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay seguridad en el campo colombiano", enfatizó la presidenta de CorpoHass.



Presión adicional por la reforma laboral

Al incremento salarial se suma la preocupación por la reforma laboral, la cual, según el gremio, no reconoce las dinámicas particulares de la producción agrícola. Mejía señaló que la disminución de la jornada laboral y el aumento en el costo de las horas extras representan un desafío crítico para un sector que opera los siete días de la semana para garantizar la seguridad alimentaria tanto en Colombia como en el exterior.



"Este año la reforma laboral, tampoco tiene en cuenta las condiciones especiales de producción del campo colombiano. Disminuye la jornada, aumenta los costos de las horas extras en un sector que no para, que trabaja 7 días a la semana", indicó Mejía.

Ante la inminente subida de costos, las empresas del sector han comenzado a revisar sus presupuestos para el próximo año. La estrategia del gremio se centrará en dos pilares fundamentales:• Mejora de la productividad: Buscar formas de producir más con los mismos recursos.

"Ahora vamos a tener que repensar cómo producimos más, cómo somos más eficientes, cómo protegemos a las empresas y con esto protegemos el empleo", indicó.

El sector aguacatero, que ha sido un motor de desarrollo rural, se encuentra ahora en una carrera contra el tiempo para ajustar su modelo de negocio antes de que entre en vigor el nuevo ajuste salarial en 2026.

