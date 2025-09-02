Se dañó plan de Amor y la Amistad: darse cariño sería más caro con nueva reforma

El Gobierno de Gustavo Petro encendió la polémica tras presentar la nueva Reforma Tributaria, misma que ha sido rechazada desde varios sectores económicos debido a lo que significaría el incremento en varios productos y servicios que los ciudadanos adquieren día a día.

De hecho, una de las quejas que miles de colombianos han manifestado tiene que ver con la adquisición de bebidas alcohólicas o boleterías, entre otros, lo que ha generado una gran inquietud frente a una de las celebraciones más esperadas por los ciudadanos.

Se complicó festejar el Día de Amor y Amistad

En Colombia, el Día de Amor y Amistad es una de las fechas más especiales para los ciudadanos, especialmente para las parejas, quienes aprovechan este día para expresar su cariño o disfrutar de tiempo de calidad. Del mismo modo, muchos amigos celebran compartiendo en bares, discotecas y otros eventos que fortalecen los lazos afectivos.

El Gobierno expidió el Decreto 0572 del Ministerio de Hacienda, una medida que modifica las tarifas de autorretención en la fuente y que ya está generando polémica. Fotomontaje: Blu Radio

Como es tradición, gran parte de los colombianos aprovecha esta fecha para salir de rumba con amigos y seres queridos. Sin embargo, de aprobarse la Reforma Tributaria, estos planes se verían afectados, ya que se impondría un IVA del 19%. Esto impactaría directamente en bebidas como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y sus concentrados, mistelas y cremas. También en vinos, sidras, peradas, aguamiel y otras bebidas fermentadas, que tendrían un fuerte incremento en sus precios.



Ir a moteles será un problema: impuesto lo pone más caro

Para muchas parejas colombianas, es habitual aprovechar el Día de Amor y Amistad para realizar una escapada a moteles o residencias. No obstante, ese plan podría salir más costoso de lo esperado. Por un lado, por el aumento en las bebidas alcohólicas, y por otro, por el elevado precio de pasar la noche en estos lugares.

En junio de 2025, el Gobierno Nacional reveló un decreto que elevó la tarifa de impuesto de los moteles y residencias del 15% al 35%, tras excluirlos del beneficio tributario que compartían junto con otros servicios de alojamiento.

En un inicio, la exención cobijaba a hoteles, moteles y residencias, pero el Ejecutivo decidió excluir específicamente a los moteles. Esto significó un golpe para un sector que apenas comenzaba a recuperarse después de los estragos de la pandemia.

La Reforma Tributaria llega en un momento clave, cuando se acercan festividades y celebraciones como Halloween o Navidad, fechas en las que el consumo de alcohol aumenta de forma considerable. Con el nuevo IVA, el golpe a la economía de quienes disfrutan estas actividades sería inevitable y muy doloroso.