Adiós a las estafas por Nequi, con este truco poco conocido puede verificar pagos

En Colombia, la forma de pagar está cambiando rápidamente, y Nequi se ha convertido en un aliado fundamental para muchos negocios.

Sin embargo, el crecimiento de su uso también ha generado preocupación por las estafas.

Se han documentado casos donde aplicaciones fraudulentas generan comprobantes de transferencia que parecen genuinos, replicando detalles como el nombre, número y otros datos para simular una operación legítima.

Pero ahora, existe un truco activado por la propia aplicación Nequi para verificar los pagos de forma sencilla.

Este método permite a los comerciantes y usuarios asegurarse de que una transferencia es real y no un comprobante falso.

Lo mejor de todo es que no necesita tener una cuenta Nequi ni iniciar sesión para usar esta función de verificación.

Aquí le explicamos los pasos para comprobar un pago Nequi utilizando este truco desde el lado del comercio o receptor del pago:



Abra la App Nequi. Seleccione la opción "Usa tu QR", que se encuentra en la parte inferior de la pantalla principal. Dentro de la sección "Usa tu QR", elija la opción "Comprueba un pago". Esta opción también se ubica en la parte inferior de la pantalla. Se habilitará una pantalla que le permitirá leer el código QR del comprobante de pago que te mostrará el cliente o usuario de Nequi. Una vez que lea el QR, la aplicación le indicará si se trata de un QR real o no, permitiéndote saber si el pago es verdadero o falso.

QR del comprobante de pago que le muestra el cliente/usuario Nequi.

La clave para que este sistema funcione correctamente es que el usuario que realizó el pago genere este código QR directamente desde la sección de "Movimientos" en su aplicación oficial de Nequi. Desde allí, el comercio podrá hacer su lectura y validar la transacción.

¿Dónde ve el usuario Nequi el QR verificador de su pago?

Ahora, si es el usuario que realizó el pago, se preguntará cómo generar ese QR para que te lo verifiquen.

El QR Nequi verificador de una transacción se genera automáticamente cuando el usuario Nequi finaliza un pago o envío hacia una cuenta de Bancolombia o desde el QR interoperable de Redeban.

Este QR verificador es válido por un tiempo determinado de 5 minutos y aparece en el comprobante de pago.

En caso de que pasen los 5 minutos definidos, el usuario puede volver a generar el comprobante y el QR verificador en la sección “Movimientos” de su Nequi.

Es importante aclarar que es falso que en Nequi los usuarios pueden reversar los pagos.

Los usuarios no pueden reversar un pago por Nequi. Lo que sí puede suceder, en un mínimo porcentaje, es que haya un inconveniente técnico en la app y se anule el pago.

En ese caso, verá en el comprobante una marca de agua que dice: ANULADO y no saldrá el QR Nequi verificador en la imagen, ya que este pago no fue exitoso. En el comprobante también verás si el pago no fue efectivo.