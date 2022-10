Después de que la Superintendencia Financiera anunciara que la tasa de usura en Colombia para septiembre era del 35.25 %, representando una de las más altas en los últimos 20 años, los colombianos empezaron a medirse en el uso de las tarjetas de crédito.

Ahora, de cara a fin de año y las celebraciones decembrinas, resulta tremendamente útil conocer cómo tener un endeudamiento responsable para no descuidar las finanzas personales en los hogares del país.

Publicidad

Cabe recordar que la Superfinanciera señaló que la deuda total con tarjetas de crédito a mayo del 2022 ascendía a los 7.9 billones de pesos, lo que representa un alza del 45 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En ese sentido, Ricardo Soto, gerente de Producto y Desarrollo de Canales de Juancho Te Presta, destacó que esta situación podría llevar a muchos colombianos a caer en sobreendeudamiento y afectar el bienestar de millones de familias.

Soto recalcó y destacó que la clave para esta época será el endeudamiento responsable, una herramienta financiera que busca llevar adelante estrategias para tener mayor conciencia de las deudas que se asumen.

“Muchos me preguntan: ¿qué es el endeudamiento responsable? Y es básicamente adquirir deudas con propósito. Para ello, debemos ser más conscientes de que están sujetas a nuestras posibilidades y necesidades”, explicó Soto.

Publicidad

En el mismo camino, el directivo explicó que existen tres tipos de deudas: la deuda por necesidad, por impulso y por progreso. Además, invitó a reflexionar si en realidad es necesario satisfacer un impulso solo por gusto.

Hoy día los bancos están sobreendeudando a las personas con préstamos de libre inversión, que, a mediano y largo plazo, pueden ser negativos, mucho más, si estas deudas son para satisfacer impulsos. Yo no digo que esté mal endeudarse por un carro de lujo o para regalar un televisor en navidad, pero… la pregunta es: ¿realmente lo necesito? cuestionó Soto

Publicidad

Cabe resaltar que el superintendente Financiero, Jorge Castaño, señaló su preocupación por el aumentó en los créditos de libre inversión y tarjetas de crédito, algo preocupante cuando el Banco de la República viene subiendo las tasas para frenar, precisamente, el consumo privado.

Teniendo en cuenta esta situación, Soto dio a conocer cinco consejos que debería tener en cuenta cualquier colombiano para llevar adelante una deuda responsable:



Preguntarse, antes de comprar: hay que preguntarse si para lo que voy a utilizar el crédito, sí lo necesito. La idea no es dejar de darse gustos, pero es importante evaluar mis ingresos y ver mi capacidad de pago, anotar aquello que es realmente necesario pagar y no dejarse llevar por las famosas superofertas.



hay que preguntarse si para lo que voy a utilizar el crédito, sí lo necesito. La idea no es dejar de darse gustos, pero es importante evaluar mis ingresos y ver mi capacidad de pago, anotar aquello que es realmente necesario pagar y no dejarse llevar por las famosas superofertas. No hacer ‘tarjetazos’: el famoso “tarjetazo” se volvió algo común en toda Colombia, sin embargo, deben tener en cuenta que ese dinero se debe pagar. Como consejo es mejor que los gastos pequeños se paguen en efectivo y al momento.



el famoso “tarjetazo” se volvió algo común en toda Colombia, sin embargo, deben tener en cuenta que ese dinero se debe pagar. Como consejo es mejor que los gastos pequeños se paguen en efectivo y al momento. Tratar de enviar a una cuota los productos y dejar atrás los créditos: en este punto hay que tener en cuenta que la mayoría de tarjetas de crédito (no todas) suelen cobrar cuota de manejo o seguros. En ese sentido, lo más aconsejable es tener una y al usarla pagar siempre a una cuota los productos o servicios, ya que al diferir el pago es cuando las entidades financieras cobran las tasas de interés.

Adicionalmente, la idea es no sumar otros tipos de financiación que no van a ser realmente útiles. Si uno, no es precavido en acceder a créditos y no evalúa la importancia de lo que se está comprando, lo más probable es que no se tenga la capacidad para cumplir con todos los compromisos de pago.