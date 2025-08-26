Comerciantes tendrían que pagar de más por servicio público: habría detalle de consolación

El Gobierno Nacional ya tiene en lista el borrador del decreto que transformaría el tema de los recibos de luz en el país. Mientras que los estratos altos, comerciantes y otros sectores económicos recibirán un golpe al bolsillo, la industria tendría un respiro tributario.

De acuerdo con la normativa, se busca ajustar la exención de la contribución solidaria al servicio de energía eléctrica, en línea con lo que establece el artículo 211 del Estatuto Tributario, modificado de esa manera por la Ley 1430 del año 2010.



Quiénes deben pagar más en el recibo de energía

En el caso de aprobarse, el decreto tendría un efecto directo en los hogares de estratos 5 y 6, así como en los negocios de barrio, además de restaurantes y plazas de mercado. Estos usuarios, que hasta ahora contaban con una exención parcial, verían un incremento de hasta el 20% en su tarifa de energía.

El golpe también llegaría a los negocios y sectores productivos como la agricultura, la minería y la construcción, que dejarían de ser cobijados por el beneficio. Por su parte, las industrias manufactureras, clasificadas por el DANE entre los códigos CIIU 101 y 332, mantendrían el alivio.

Persona preocupada por incremento en factura de la energía Foto: creada con IA Grok

Según apunta el Gobierno, la medida es necesaria para reducir cerca de $1,2 billones en subsidios que actualmente cubre el Estado para los estratos más bajos. Con esta decisión se aliviaría la presión que se le ejerce a las finanzas públicas y se enfocarían los recursos de una mejor manera.



Empresas recibirían importante alivio económico

Aunque muchos lo ven como un fuerte golpe, esta medida daría un “premio” al sector industrial. En la propuesta se incluye la posibilidad de descontar el 50% del valor en la sobretasa del impuesto de renta. Esto quiere decir que las empresas manufactureras pagarían más en el recibo de luz, pero tendrían un descuento en la declaración tributaria.

La propuesta ya abrió discusión en el sector económico. Para algunos analistas, el alza podría reflejarse en los costos operativos de pequeños y medianos negocios, lo que terminaría trasladándose al consumidor final. Por el contrario, desde el Gobierno se insiste en que la medida es necesaria para equilibrar las cuentas del sistema eléctrico y garantizar que los subsidios beneficien principalmente a los estratos 1, 2 y 3.

El decreto aún se encuentra en fase de comentarios, pero se espera que en las próximas semanas el Ejecutivo publique la versión definitiva, con las reglas claras sobre quién pagará más y quién podrá descontarlo en sus impuestos.