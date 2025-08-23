Ley da permiso para despedir a empleados por práctica común: se acabó la 'recocha' a trabajador

Es muy común que las empresas tomen decisiones que ponen a sus empleados en entredicho, pues en muchos casos los obligan a buscar un nuevo trabajo y, aunque hay muchas situaciones en las que los trabajadores desconocen el motivo de sus despidos, la ley confirma una práctica muy típica entre los empleados.

Resulta que la realización de 'pollas', colectas o rifas es un tema muy común, pues esta es una práctica que, para muchos, hace parte de un clima laboral, en especial cuando juega la Selección Colombia. Aunque parece ser algo inofensivo, debido a que no afecta la jornada ni mucho menos interfiere directamente con las tareas del día a día, la normativa laboral establece restricciones claras al respecto.

Sin embargo, lo que muchos no saben o se les olvida es que estas prácticas se encuentran prohibidas por el Código Sustantivo del Trabajo y podrían ser una causa de despido inmediato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de esta normativa, en su numeral 6, los trabajadores tienen prohibido “hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo”.

Es decir, que si bien se trata de un gesto de amistad o una acción para fomentar el buen ambiente entre compañeros, lo cierto es que la ley considera que esto constituye una falta grave en el ámbito laboral.

Código Sustantivo del Trabajo y sanciones

Si bien para muchas personas esta es una práctica que afianza y mejora el ambiente laboral, para el empleador puede ser un motivo más que claro para despedir al trabajador. El motivo está escrito en el artículo 62 del mismo Código, el cual da vía libre para terminar el contrato con justa causa cuando el trabajador incumple las normativas legales.

Por lo tanto, si un empleado organiza lo que se conoce como una 'polla' para un partido de fútbol o alguna rifa para recaudar dinero, el empleador tiene la vía legal para despedirlo. No importa si la iniciativa no afecta la productividad ni interfiere directamente con el clima laboral, pues el simple hecho de promoverla ya se convierte en causal de despido.



Una práctica común que puede costar el empleo

En la práctica, el realizar pollas y rifas en las oficinas hace parte de la cultura laboral en el país. Ya sea en Mundiales, Copa América o simplemente un juego de eliminatorias, este tipo de actividades suele verse como un espacio de integración entre compañeros. Sin embargo, la recomendación es tener cuidado con estas acciones, ya que podrían terminar costándole el trabajo a cualquier empleado que incurra en ellas.