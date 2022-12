A través de su cuenta en Twitter, la plataforma de pagos digitales Nequi dio a conocer que desde las 12:00 de la medianoche de este 7 de diciembre se han presentado fallos en la aplicación financiera que se calcula cuenta con 13,5 millones de clientes.

Nequi aseguró que ya se trabaja para solucionar los problemas que presenta la plataforma. Las fallas se dan seis días después de dificultades en esa misma aplicación, las cuales generaron incomodidad para millones de usuarios.

Quejas en redes

Los usuarios de la plataforma, a través de redes sociales, aseguraron que no han podido ingresar a la aplicación, o que cuando lo hacen no pueden hacer transferencias o recibir dinero. Por ahora, la tarjeta Nequi no ha sido afectada por los fallos por lo que los usuarios pueden utilizarla sin problema.

Uno de los usuarios perjudicados fue Mauricio Narváez, que a través de Twitter transmitió su disgusto: "No hay día que escriba 'lo lamentamos, estamos teniendo fallas intermientes'; siempre lo mismo", publicó el cliente.

Por su parte, la usuaria @Valenti11461330 expresó su molestia, ya que para este 7 de diciembre se había prometido desde Nequi habilitar nuevamente la opción de sacar dinero a través de corresponsales.

"Dijeron que hoy 7 de diciembre estaría disponible para sacar por corresponsal y ahora que voy a sacar el código me dicen que cancelado, que mal servicio están ofreciendo últimamente no he podido sacar dinero para pagar", sostuvo la usuaria.

Llamado a la calma de MinTIC

El pasado viernes, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sandra Urrutia, se pronunció acerca de los inconvenientes registrados en plataformas de instituciones financieras, entidades oficiales, así como Empresas Promotoras de Salud (EPS) reportados en los últimos días.

"Lo que hemos visto, por ejemplo en los bancos, es un tema de plataforma, no fue ningún ataque", aseguró la ministra, quien reportó que su cartera cuenta con la dependencia ColSer que revisa el tema.