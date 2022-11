¿Qué tan conveniente es meterse en un leasing habitacional? Experto responde

Un leasing habitacional es una opción que muchas personas que sueñan con tener vivienda propia no descartan. Mañanas Blu con Camila Zuluaga le trasladó la duda de una oyente a Juan Pablo Zuluaga, creador del portal Mis propias finanzas.

"Sin duda no es el mejor momento para tomar deuda. Uno debe entender un poco los ciclos de la economía, estamos en uno de tasas al alza. Hace mucho tiempo no veíamos los intereses que nos están dando por los créditos hipotecarios, como de los leasing habitacionales que van del 15$ al 18%. Por supuesto, en lo posible, hay que tratar de no endeudarse, pero si por alguna u otra razón hay que tomar esa deuda, el consejo es hacer muy bien los números, proyectar los flujos de caja y asegurar que se va a poder cubrir esas obligaciones al sistema bancario", sostuvo el experto.

"No se debe entrar en una situación donde no se pague esa hipoteca o ese leasing habitacional al banco y llegar a una situación donde se puede perder ese inmueble que se está comprando y que tanto se sueña. Yo diría, sin duda, no es el mejor momento, porque estamos en un momento de tasas al alza, en un momento de tasas históricamente al alza. Es más bien momento de ahorrar, de ponerse a invertir y si se ve la compra de la casa o ese leasing como una inversión a largo plazo, hay que hacer muy bien las cuentas, proyecte un flujo de caja y garantice que se va a poder sobreaguar estos momentos difíciles de la economía", añadió Zuluaga.