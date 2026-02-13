Bruce Mac Master confirma que se sentará en la mesa de concertación del salario mínimo

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, confirmó que los empresarios asistirán a la mesa de concertación convocada por el Gobierno para discutir el nuevo decreto del salario mínimo, tras la suspensión ordenada por el Consejo de Estado.

“Sí, claro que sí (…) nos sentaremos por supuesto”, afirmó Mac Master en entrevista con Recap Blu. La reunión fue citada por el presidente Gustavo Petro para este lunes en el Ministerio del Trabajo, con el objetivo de construir un decreto transitorio que responda a los reparos jurídicos del alto tribunal.



Protección del ingreso y efectos económicos

Mac Master insistió en que, más allá de las diferencias con el Ejecutivo, la prioridad debe ser proteger el ingreso de los trabajadores. “Los trabajadores no tienen la culpa (…) tenemos que generar un mecanismo que permita proteger ese salario”, señaló.

El dirigente gremial advirtió que el incremento del 23,7 % ya ha generado impactos en inflación, tasas de interés y empleo. Según dijo, el aumento presionó decisiones del Banco de la República y ha incidido en el comportamiento de precios y en la informalidad laboral. “El presidente está equivocado (…) el banco se quedó sin la posibilidad de bajar las tasas de interés por cuenta de la presión inflacionaria”, sostuvo.



Posición frente al decreto y la demanda

Aunque otros gremios optaron por demandar el decreto, la Andi decidió no hacerlo. “No vamos a demandarlo (…) hay unos derechos adquiridos que creemos se deben respetar”, explicó. No obstante, recalcó que el Consejo de Estado debe fijar parámetros claros sobre el alcance de las decisiones del Gobierno en la concertación del salario mínimo.

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo plantee un aumento superior al 23 %, Mac Master fue enfático: esperará a conocer la propuesta formal en la mesa y advirtió que profundizar el ajuste podría agravar los efectos inflacionarios.



Llamado a respetar la institucionalidad

El presidente de la Andi también cuestionó la convocatoria a marchas tras la decisión judicial. A su juicio, el Gobierno debe responder “técnica y jurídicamente” al fallo y evitar presiones sobre la justicia. “Los políticos deben aceptar, les convenga o no, los fallos”, afirmó.



Finalmente, reiteró que, independientemente del desenlace jurídico, varias empresas ya han manifestado su disposición de mantener el incremento salarial acordado, en aras de brindar estabilidad a más de 2,4 millones de trabajadores formales en Colombia.

Escuche la entrevista completa acá: