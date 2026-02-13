En vivo
Blu Radio  / Economía  / Bruce Mac Master confirma que se sentará en la mesa de concertación del salario mínimo

Bruce Mac Master confirma que se sentará en la mesa de concertación del salario mínimo

La reunión fue citada por el presidente Gustavo Petro para este lunes en el Ministerio del Trabajo, con el objetivo de construir un decreto transitorio que responda a los reparos jurídicos del alto tribunal.

