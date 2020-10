Cinco pruebas de que la crisis sí está afectando más a las mujeres que a los hombres

La crisis económica que desató la pandemia está afectando mucho más a las mujeres que a los hombres y no solo en materia de ingresos, sino también en calidad de vida.

Estos son los datos para mostrarlo:

1) Desempleo por las nubes

El desempleo femenino aumentó mucho más rápido y está tardando más en recuperarse. Según el Dane, hoy hay 2.088.000 desempleadas y 1.877.000 desempleados. En el último año la brecha entre hombres y mujeres se duplicó en las grandes ciudades y llega ya a 5 puntos.

De acuerdo con el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, las mujeres trabajan mayoritariamente en sectores en los que no es fácil implementar teletrabajo como el comercio minorista, el alojamiento y los servicios de comida, la educación y los servicios personales (incluyendo el servicio doméstico).

2) Sin colegios ni jardines

Publicidad

Miles de mujeres están haciendo peripecias para combinar el teletrabajo con el cuidado de niños pequeños y 1.2 millones salieron del mercado laboral para dedicarse al hogar.

"Muchas veces me siento mal porque tengo que darle una pantalla a mi hija (de 3 años) para que me deje trabajar de forma concentrada y otras porque descuido tareas del trabajo por estar con ella", dijo a BLU Radio una mamá, que confesó, además, que tiene problemas para dormir.

Pero no todas pueden teletrabajar. Andrea, por ejemplo, tuvo que dejar de vender productos por catálogo porque eso requiere salir y no puede hacerlo con dos pequeños en casa. "La niña me dice como bueno salgamos corriendo y no nos dejamos atrapar del virus", aseguró.

3) Sobrecargadas

Cerca del 40% de las mujeres se sienten sobrecargadas con los oficios domésticos, pero en los hombres la cifra es apenas del 20%. En promedio, las mujeres están dedicando más horas semanales a los oficios domésticos y menos a los trabajos remunerados.

En medio de la crisis, muchos hogares cortaron los servicios de empleadas domésticas, enfermeras y niñeras, así como de guarderías y jardines.

Publicidad

Las mujeres reportan mayores niveles de estrés, problemas para dormir y sentimientos de preocupación.

4) Menos autónomas

"Creemos que se ve amenazada la autonomía económica de las mujeres en la medida en que, según el Pulso Social, el 44.2% de las mujeres (jefes de hogar o sus parejas) no realizan tareas laborales, pero eso solo le pasa con 30.5% de los hombres", explicó Oviedo.

Según el Dane, 23.8% de las mujeres reportó no tener ningún tipo de ingreso en agosto.

5) Menor confianza

La confianza de las consumidoras es más baja que la de los consumidores. Mientras el indicador de confianza para ellas es del 32.2%, para ellos es del 32.9%, lo que se explica por las situaciones que actualmente enfrentan muchas mujeres en casa incluyendo el desempleo.

Publicidad

A pesar de todo, las mujeres son más optimistas que los hombres cuando les preguntan sobre el futuro de su hogar y sobre el futuro del país.