Colombia necesita un plan de estabilización: Andi

'La agenda de desestabilización' es el nuevo libro del presidente de la Andi, Bruce MacMaster, dedicado a analizar cómo terminamos en una agenda desestabilizadora que ha llevado a problemas en todos los aspectos: desde desinformación en redes sociales hasta líos en las finanzas públicas y problemas en el servicio de salud.

Blu Radio habló con Bruce MacMaster (BM) sobre lo que se podrá encontrar el lector en su obra, si hay algún mensaje para el Gobierno nacional y si intenta influir en la campaña electoral del 2026.

¿Está dedicado este libro lo que ha sido la administración actual?

BM: "Este libro es sobre la democracia y de hecho tienen una especie de manifiesto muy al inicio sobre a qué se dedica, porqué se dedica a la democracia. Porqué nosotros estamos hablando de democracia en este momento. Sí sucede, por supuesto, que está enmarcado mucho dentro de lo que sucede hoy en día en Colombia, que por supuesto tiene que ver la administración actual, pero también tiene que ver con cómo nos movemos como colombianos frente a diferentes temas que terminan siendo sin duda alguna, digamos, influenciados por la democracia".



¿Es posible que podamos pasar de una agenda de desestabilización, como dice su libro, a encaminarnos al progreso?

BM: "Yo diría que el gran reto que estoy tratando de abordar o que estamos tratando de abordar en este libro en particular es el de tratar de entender la realidad casi que en tiempo real. No es fácil entender la realidad todavía y, por poner un ejemplo, es muy común que hablemos todavía de cómo fue el proceso de la constituyente del año 1990 o qué sucedía con la negociación eventualmente con los extraditables o no extraditables o el proceso de paz del año 2016. Todas las sociedades se entienden a la luz del foco de la historia, después de que ya son escritas las cosas o son analizadas las diferentes cosas. La propuesta mía es tratemos de entender hoy lo que nos está pasando porque puede ser que sea suficientemente relevante como para que intentemos que las cosas salgan mejor. De alguna forma es como tratar de influir en la forma donde debe ir la historia de Colombia y siendo conscientes de todo lo que nos está sucediendo. Yo sí tengo la tesis de que hay una gran cantidad de cosas de las que suceden que producen inestabilidades grandes, inestabilidad fiscal, inestabilidad en el sistema de salud, inestabilidad en todo el tema de la seguridad en Colombia, en el control del territorio, en la presencia del Estado desde el punto de vista, por ejemplo, de fuerzas de Policía o de Fuerzas Militares o de inteligencia, inestabilidad también en el sector energético y creo que nos corresponde tratar de no esperar a que dentro de cinco años la historia nos cuente qué fue lo que pasó, sino tratar de hoy en día corregir, digamos, las cosas que nos preocupan".

Sale su libro en plena época de campaña electoral, ¿tiene el propósito de influir en los candidatos y en la agenda 2026?

BM: "Tiene el propósito de hacer una inmensa defensa del proceso electoral, tiene el propósito de hacer una inmensa defensa de que la democracia actúe en forma transparente y en forma fluida como tiene que ser y también tiene el propósito de plantearle a los candidatos y al nuevo Gobierno un plan de estabilización de muchísimos de los temas que nos angustian hoy en día".

¿Quién en Colombia es responsable de que exista una agenda de desestabilización?

BM: "No es tan fácil inclusive uno culpabilizar en este momento y poner en nombre o en cabeza de alguien dónde están las culpabilidades, pero lo que sí es claro es que hay una cantidad de factores que en este momento interfieren fuertemente en la democracia, por dar un ejemplo lo que sucede en las redes sociales, por dar otro ejemplo la polarización que se atreve digamos a decir mentiras, que se atreve a calumniar, que se atreve a iludir. Me pregunto mucho cuál debería ser la posición realmente de la sociedad colombiana frente a, por ejemplo, el proceso de manipulación de la información por la inteligencia artificial o también cómo puede afectar la democracia el hecho de que tenemos a un Gobierno, a un Estado, hoy en día completamente volcado al gasto en propaganda, que está completamente volcado inclusive a tratar de influir en los medios de comunicación o que esté completamente volcado a tratar de influir en algunas acciones como, por ejemplo, las de la Superintendencia sobre algunas compañías. Entonces sí es una pregunta que va orientada hacia la defensa de la democracia, pero digamos teniendo en cuenta como todos los factores simultáneamente".

¿Y cómo atacar esos factores?

BM: "Bueno, necesitamos una agenda de re-estabilización que es un poco como el gran llamado digamos, Colombia tiene que restabilizarse en muchas cosas, necesitamos restabilizar las finanzas públicas, nadie tiene duda de ello, tenemos que restabilizar el sistema de salud, tenemos que garantizar a los pacientes que van a los hospitales y son atendidos y tienen un grado, digamos, aceptable de respuesta del sistema. Tenemos que garantizar, por ejemplo, que va a haber energía eléctrica durante los próximos años, tenemos que garantizar que las Fuerzas Militares tienen recursos y tienen instrucciones para luchar contra el crimen, debemos dejar de tolerar la corrupción, es muy notorio cómo este Gobierno ha tenido tantos escándalos de corrupción, tantísimos escándalos de corrupción y se mantiene como muy incólume desde el punto de vista de su reputación porque cada vez que hay un escándalo de corrupción es como si no fuera con ellos, así la corrupción provenga eventualmente de los más altos despachos de la Casa de Nariño, ese tipo de conversaciones son conversaciones que tenemos la obligación de tener".