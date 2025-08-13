“Colombia no saldrá adelante por decreto”: el mensaje de la Andi al Gobierno

“Colombia no saldrá adelante por decreto, saldrá adelante con trabajo, con inversión, con reglas claras y, sobre todo, con confianza mutua. Y eso nos lleva necesariamente a que gobernar no es imponer, es incluir, escuchar e integrar”, dijo el presidente de la junta directiva de la Andi, Jaime Murra, durante la instalación del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi en Cartagena.

El mensaje de Murra al Gobierno se da en medio de la creciente tensión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la Andi, Bruce MacMaster.

Este año el presidente Petro no fue invitado al Congreso de la Andi y, al conocerse esa noticia, varios de sus ministros se retractaron de participar en el evento a última hora. Es el caso del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien dijo que no asistir a la Andi era una señal de unidad de Gobierno y la ministra de Comercio, Diana Morales, quien dijo que su ausencia pretendía ‘respaldar’ al presidente porque no lo invitaron.

En su discurso de apertura, el presidente del gremio Bruce MacMaster no hizo ni una sola alusión al tema, sin embargo, el presidente de la junta directiva, Jaime Murra, le lanzó varias pullas al Gobierno.

“No podemos permitir que se estigmatice la actividad empresarial, no podemos aceptar que se nos mire con sospecha como si fuéramos un obstáculo y no un motor. Colombia necesita más empresas, más emprendimiento, más empleo y sobre todo más transformación social”, aseguró ante los asistentes.

Murra también calificó al Estado como accionista ‘mayoritario’ de las empresas que se queda con casi la mitad de los ingresos.

“Nuestros gobernantes deberían alegrarse que a nosotros nos vaya bien. Eso significa que si a nosotros nos va bien, al Estado le va bien, sin tener que invertir ni arriesgar. No es ideología, es una aritmética simple”, agregó.