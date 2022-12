Colombia trabaja más que Estados Unidos, pero gana menos: ¿por qué?

Hay empleos que requieren una mayor carga que otros , por supuesto, esto depende del tiempo en que el empleador requiera a sus trabajadores y lleva a que se ejerza por muchas más horas que otros. Se tiene la idea de que la nación más trabajadora en el mundo es Japón por rumores que han circulado a través de redes sociales, pero, según la OCDE, esto es falso y realmente el país más trabajador es México, seguido por Costa Rica y Colombia, con más de 2.000 horas al año.

Lo sorprendente de esta lista laboral es, principalmente, que Colombia está por encima de países como Alemania, Estados Unidos y Japón, que son considerados mucho más activos en materia de empleo. Sobretodo, teniendo en cuenta que las personas, entre los 15 y 64 años, en el país norteamericano tienen un empleo formal y remunerado (67 %), cifra por encima de la estimada de la OCDE (66 %).

En diálogo con Blu Radio, la directora de Marketing para HubSpot Latinoamérica e Iberia, Shelley Pursell, explicó más a fondo esta situación laboral, teniendo en cuenta que es de Arizona, Estados Unidos.

"Por ley, los empleados trabajan más horas en Colombia que en Estados Unidos y es una realidad en el país. Lo otro es que, hace algunos años acá era muy importante ese dicho "hay que llegar antes del jefe y salir después", pero en el mundo remoto eso no se puede ver así, lo cual ha ayudado así. Tenemos que ser activos en el tiempo que nos toca, no tenemos que estar 10-20 horas si a la final solo se labora seis", explicó Pursell a Blu Radio.

Uno de los errores en Colombia es la aparición de nuevas tecnologías, en especial, para zonas rurales que, después de pandemia, no han podido adaptar el trabajo remoto para reducir las cargas laborales.

Según la directora, esto cambió de cierta forma durante pandemia porque antes de la emergencia sanitarias muchas regiones no tenían ni si quiera señal en el celular, pero es un buen inicio para darle nuevas oportunidades a muchas más personas: "Puede que exista una persona con mucho conocimiento de un tema en Sincelejo, por eso, nosotros intentamos que trabajen desde casa y apoyar el trabajo en Colombia".

"Lo que vimos en la pandemia es que tenemos que darle la oportunidad a todos, también, en educación y en todo ámbito laboral. Es algo importante", añadió.

¿La modalidad hibrida mejorará el rendimiento laboral y reducirá las cargas?

Pursell considera que en pandemia quedó claro que sí se puede trabajar en casa, pues la economía siguió creciendo; las plataformas de reunión como Zoom, Meets, Teams, entre otras, dan la oportunidad de "controlar" la productividad profesional de cada persona.

"Depende mucho de la cultura de la empresa; hay lugares que sí es necesario y en otros no. Para mí, sí, porque al final todos tienen sus responsabilidad, pero que a mí me parezca necesario no dice que todos deban hacerlo", puntualizó.