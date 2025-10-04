Colpensiones anuncia bono pensional para adultos mayores en pobreza extrema

En una visita del presidente de Colpesiones, Jaime Dussan, a la capital del Valle del Cauca, hizo importantes anuncios que entrarán en vigencia en el 2025, si la Corte Constitucional, declara la legalidad de la Ley Pensional 2381 que entrará nuevamente en discusión a mediados de este mes de octubre.

El presidente manifestó que, a más tardar en noviembre, deberá quedar aprobada la Ley Pensional que beneficiará a más de 3 millones de personas mayores de 60 años con un bono que se aproxima a los $300.000 pesos como bono solidario.

“Ya está listo el presupuesto del próximo año: los 9 billones de pesos para pagarle a más de 3 millones de pesos mujeres de más 60 y hombres de más 65 años que estén en pobreza extrema para que tengan el bono pensional”, dijo Dussan.

Colpensiones da buenas noticias a mujeres que cumplan esta edad después del 16 de julio Foto: Colpensiones / Unsplash

También dijo que con la aprobación de la reforma laboral habrá mayor estabilidad para los colombianos en las empresas y que como fondo de pensiones cuentan con la estabilidad financiera.



“Nosotros tenemos ahorro significativo y no le tenemos miedo a la sostenibilidad en Colpesiones, esto está garantizado y permitirá contar con el bono de los viejos y viejas financiera al contrario y tenemos la tecnología para que las personas puedan pasarse al fondo es decir que no hay temor a la sostenibilidad financiera”, expresó el presidente de Colpensiones.

Igualmente, aclaró que las personas que realicen trabajos de alto riesgo como bomberos, guardias del Inpec ente otros, deberán cotizar sus semanas solo en el fondo de Colpensiones por ser un régimen especial e hizo el llamado para que los fondos privados trasladen a esas personas al fondo del Gobierno.