Comercio, energía y seguridad fronteriza marcan la relación tensa entre Colombia y Ecuador

La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer una sobretasa del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia, y las medidas recíprocas adoptadas este jueves por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, abren un nuevo episodio de tensión bilateral entre dos países históricamente ligados por la geografía, el comercio y una extensa cooperación fronteriza.

Las siguientes son las claves de la relación entre Colombia y Ecuador:



1. Balanza comercial favorable a Colombia

Según cifras colombianas, con corte a noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron 1.673 millones de dólares, frente a importaciones por 808 millones, con un superávit cercano a 865 millones de dólares.

Las ventas de Colombia, después de la electricidad, están encabezadas por combustibles y aceites minerales (169,8 millones de dólares), productos de perfumería y cosméticos (132,8 millones), vehículos y autopartes (119,5 millones), plásticos y sus manufacturas (107,6 millones).

En sentido contrario, Colombia importó desde Ecuador principalmente preparaciones de carne, pescado y productos pesqueros (136,4 millones de dólares), grasas y aceites animales o vegetales (99,8 millones), vehículos y autopartes (91 millones) y pescados, crustáceos y moluscos (74,2 millones), entre otros.



Frontera de Colombia - Ecuador Suministrada

2. Energía eléctrica, un componente estratégico

Cifras del sector eléctrico dan cuenta que en 2024 Colombia exportó energía a Ecuador por un valor estimado de 329,1 millones de dólares, con un promedio mensual cercano a 27,4 millones de dólares, en el marco de un esquema de interconexión que opera desde hace más de dos décadas.

Energía eléctrica en Colombia. Foto: RG Distribuciones.

Las exportaciones se concentraron en meses de alta demanda, como agosto, septiembre y diciembre, cuando los envíos superaron los 60 millones de dólares mensuales, reflejando la dependencia del sistema ecuatoriano del suministro colombiano en momentos críticos.



3. El petróleo, otro frente de la tensión bilateral

Ecuador anunció este jueves la aplicación de acciones recíprocas en la tarifa que cobra por el transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una infraestructura estratégica en la región.

Publicidad

El OCP, con una capacidad de transporte de hasta 450.000 barriles diarios, ha sido utilizado por Colombia en los últimos años para movilizar crudo hacia el Pacífico, lo que permite reducir costos logísticos y acceder a mercados internacionales, mientras genera ingresos para Ecuador por concepto de tarifas.

BLU Radio. Petróleo Foto de referencia: AFP

4. Una frontera compartida

Colombia y Ecuador comparten una frontera de 586 kilómetros en la que viven más de tres millones de personas, según datos oficiales de ambos países, concentradas principalmente en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo y en las provincias ecuatorianas de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas.

El principal punto de intercambio es el puente internacional de Rumichaca, por donde circula una parte sustancial del comercio bilateral, además de flujos diarios de trabajadores, estudiantes y pequeños comerciantes con una economía fronteriza que combina comercio formal e informal con mercados locales altamente interdependientes.



5. La seguridad, factor de fricción frecuente

La seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador ha sido históricamente un punto sensible de la relación bilateral, marcada por la presencia de disidencias de las antiguas Farc, del ELN y redes del narcotráfico y contrabando que operan a ambos lados de la línea limítrofe.

Publicidad

Este componente ha generado mecanismos de cooperación, pero también momentos de alta tensión diplomática, como el ocurrido en 2008, cuando una operación militar colombiana en territorio ecuatoriano dio de baja al jefe guerrillero Raúl Reyes, lo que derivó en la ruptura temporal de relaciones entre ambos países.

Otro episodio crítico se produjo en 2018, cuando un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, fue secuestrado y posteriormente asesinado por una disidencia de las Farc que operaba desde Colombia, liderada por Walter Arízala, alias Guacho.