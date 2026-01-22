En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Cambios en la Corte Suprema: Mauricio Lenis es el nuevo presidente del alto tribunal

Cambios en la Corte Suprema: Mauricio Lenis es el nuevo presidente del alto tribunal

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a los magistrados Mauricio Lenis y Hugo Quintero como presidente y vicepresidente, respectivamente, para 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad