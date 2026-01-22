Cambios en la Corte Suprema: Mauricio Lenis es el nuevo presidente del alto tribunal

El 2026 comenzó con cambios en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, tras la salida del exmagistrado Octavio Tejeiro, quien dejó el cargo en noviembre del año pasado por cumplimiento de su período. Este martes, el magistrado Mauricio Lenis fue elegido por sus colegas como nuevo presidente del alto tribunal, luego de permanecer cerca de dos meses en encargo. Asimismo, la Corte designó al magistrado Hugo Quintero como vicepresidente.

En las últimas horas también se conocieron los nombres de quienes estarán al frente de la Sala de Casación Penal, que será presidida por el magistrado Carlos Roberto Solórzano. Esta sala tendrá a su cargo el estudio y la decisión sobre la admisión de las demandas de casación relacionadas con el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el caso de los falsos testigos.

Por su parte, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también se registraron movimientos, luego de una sesión marcada por intensas deliberaciones, en la que los seis magistrados que la integran debían elegir a su presidente y vicepresidente. Tras la postulación de la magistrada Cristina Lombana, quien, según fuentes consultadas por este medio, no alcanzó las mayorías necesarias, fue elegido como presidente el magistrado Francisco Farfán, mientras que Marco Antonio Rueda asumirá la vicepresidencia.

La Sala de Instrucción es la encargada de investigar la presunta comisión de delitos por parte de congresistas y, durante este año, deberá resolver asuntos de alta relevancia pública. Entre ellos, definir el rumbo de los procesos contra congresistas presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como los expedientes que cursan contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.



Finalmente, en la Sala de Casación Laboral asumió la presidencia el magistrado Víctor Julio Usme, quien cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y ha ocupado diversos cargos en la Rama Judicial, entre ellos el de magistrado auxiliar de la misma Corte Suprema de Justicia.