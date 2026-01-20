En vivo
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Corte Suprema extiende protección a trabajadores cerca de pensionarse: empresas no pueden hacer esto

Corte Suprema extiende protección a trabajadores cerca de pensionarse: empresas no pueden hacer esto

De acuerdo con el fallo de la Sala de Casación Laboral, se modifica una interpretación que durante años dejó por fuera a miles de trabajadores.

