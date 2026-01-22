En vivo
Blu Radio  / Economía  / ¿Noboa consultó con Trump aranceles a Colombia? "Coincidencias", dice Cámara Ecuatoriano Colombiana

¿Noboa consultó con Trump aranceles a Colombia? "Coincidencias", dice Cámara Ecuatoriano Colombiana

Fredy Ceballos advierte que las medidas arancelarias adoptadas por Quito afectarán más a Ecuador que a Colombia y reconoce que la decisión no fue consultada con el sector empresarial.

