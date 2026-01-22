Trump llegó a Davos como provocador y acabó anunciando un preacuerdo sobre Groenlandia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llegó con ánimo provocador el miércoles al Foro Económico Mundial de Davos, donde pronunció un desafiante y extenso discurso en el que indispuso a socios europeos o economías en desarrollo, aunque finalmente mejoró el sentir general al afirmar que no planea usar la fuerza para anexionar Groenlandia y que no impondrá aranceles tras alcanzar un principio de acuerdo sobre la isla, sin dar detalles.

El republicano también dedicó buena parte de su alocución a hablar sobre los éxitos de su primer año de regreso en el poder, algo que ya había hecho en la víspera durante 80 minutos en una rueda de prensa en Washington.

Los ánimos en el centro de convenciones -y en los mercados financieros- se calmaron cuando aseguró que descarta la opción militar para hacerse con Groenlandia, aunque usó el término "nuestro territorio" para referirse a la isla e instó a llevar a cabo "negociaciones de inmediato" a cuenta de este territorio que depende de Dinamarca y que Trump reclama por motivos de seguridad nacional.

Donald Trump en el Foro de Davos. Foto: AFP

"Pueden decir que sí (a la anexión) y lo agradeceremos mucho. O pueden decir que no, y lo recordaremos", dijo Trump dirigiéndose a las autoridades en Copenhague.



"Hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, al igual que muchas naciones europeas", añadió el empresario inmobiliario, que opinó que "no hay nada de malo" en este tipo de prácticas colonialistas.

También se refirió erróneamente a Groenlandia como "Islandia" hasta en cuatro ocasiones durante su intervención, en la que aseguró, de forma equivocada, que su país nunca ha "recibido nada a cambio" de la OTAN y ha llegado a pagar el 100 % de su presupuesto.

Anunció además que se reuniría mismo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que en realidad no llega a Davos sino hasta el jueves para verse con Trump.

Donald Trump // Foto: AFP

En un auditorio cada vez más incómodo por las palabras del presidente estadounidense, Trump optó también por criticar al país anfitrión, Suiza, al recordar una llamada que mantuvo, para evitar la imposición de aranceles el año pasado, con la presidenta Karin Keller-Sutter, de la que dijo que le "irritó bastante" al teléfono con sus suplicas.

En un contexto similar, rememoró algunas amenazas para imponer gravámenes comerciales a otros socios, se burló del presidente francés, Emmanuel Macron, a cuenta de una llamada sobre productos farmacéuticos, y alardeó de tardar "tres minutos" en promedio para coaccionar a distintos países con ese tipo de intimidaciones arancelarias.

También criticó al primer ministro canadiense, Mark Carney, por su discurso en Davos de la víspera, en el que el economista y político del Partido Liberal abogó por tejer nuevas alianzas que permitan a los países de menor poderío económico protegerse de las coacciones de las superpotencias.

El magnate neoyorquino dijo que Canadá "existe gracias a EE.UU.". "Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas tus declaraciones", advirtió Trump.

A su vez, mantuvo sus ataques contra Somalia y la comunidad somalí del estado Minnesota, a la que acusa de perpetrar malversación masiva de fondos federales.

"¿Pueden creer que los somalíes resultaron tener un coeficiente intelectual más alto de lo que pensábamos? Decimos que son personas con bajo coeficiente intelectual", afirmó, antes de sorprenderse de que son capaces de, supuestamente, malversar fondos.

Tras hablar durante 70 minutos (35 minutos más de lo que estaba programado) y cargar de nuevo contra Europa -como ya hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas- por sus políticas migratorias y en energías renovables, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Borge Brende, lo entrevistó.

El republicano dijo que no había sido informado de ello pero procedió a sentarse con Brende, que tuvo que pedirle que se centrara para hablar sobre temas concretos.

La excesiva duración del evento obligó a cancelar una sesión sobre Oriente Medio en la que estaban invitados el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, y su homóloga británica, Yvette Cooper.

Fue tras un encuentro bilateral posterior -en el que aprovechó para desairar al canciller danés, Lars Løkke Rasmussen- con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuando Trump anunció en redes sociales que no aplicaría aranceles al alcanzar un "marco de acuerdo" con la Alianza Atlántica sobre Groenlandia del que no dio detalles.

Al término de esta reunión, ofreció entrevistas con cadenas estadounidenses, y en una de ellas dio por hecho que Dinamarca acepta el pacto, al considerar que Rutte "la representa" en su condición de miembro de la Alianza Atlántica.

También señaló que los aliados de la OTAN participarán en la construcción del sistema antimisiles llamado Cúpula Dorada y en asuntos relacionados con los minerales de Groenlandia y que el acuerdo durará "para siempre".