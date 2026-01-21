En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Presidente Putin pone precio a Groenlandia: hasta los 1.000 millones de dólares según sus cálculos

Presidente Putin pone precio a Groenlandia: hasta los 1.000 millones de dólares según sus cálculos

Putin destacó la experiencia histórica de Rusia al respecto con la venta de Alaska, que Washington compró en 1867 al zar Alejandro II por 7,2 millones de dólares, a 4,73 dólares el kilómetro cuadrado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad