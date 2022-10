En diálogo con Casa Blu, la abogada María Eugenia Orozco habló sobre la Ley de Insolvencia, la cual sirve para encontrar métodos de pago a préstamos o deudas que no se puedan pagar por su alto costo.

“La ley de insolvencia es una herramienta que el Estado nos dio a los ciudadanos a partir del año 2012 en el Código General del Proceso, del artículo 531 al artículo 566. Esta ley se creó como una herramienta para recomponer la vida financiera de todas aquellas personas que en ese este momento están en condición de deuda, es decir, la ley de insolvencia es una herramienta que abarca todas las deudas”, dijo.

Según Orozco, esta ley puede ayudar a que las personas se recompongan económicamente y paguen sus deudas.

“La ley sirve para poder llegar a una negociación de deudas. Las personas van a poder ofrecer pagar sus deudas con la capacidad económica que tengan en ese momento. De esa manera puede recomponer y poder ofrecer esa cuota mensual para todos los acreedores”, aseveró.

¿Qué tipos de insolvencia hay y para qué sirven?

“Hay dos maneras de solucionar: hacer un acuerdo de pagos, es decir, la capacidad para hacer un acuerdo de pago o simplemente nos vamos a una liquidación. Si yo no tengo con qué pagar y no tengo empleo hay dos tipos de quiebra, la insolvencia técnica y la insolvencia quiebra. La insolvencia técnica es cuando yo tengo más activos que pasivos, pero no tengo flujo de caja. La insolvencia quiebra es cuando yo tengo más pasivos que activos, pero no tengo nada, me echaron del trabajo y no tengo en este momento de donde más tomar para pagar las deudas, es ahí donde usted puede decir negociar un acuerdo para pagar esas deudas, ya sea con vienes propios u otros objetos materiales”, aclaró.