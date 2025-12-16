La inestabilidad del dólar frente al peso colombiano, el triunfo de las criptomonedas bajo el ala de Elon Musk y una fuga histórica de millonarios desde Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania son solo algunos de los indicadores de inestabilidad que se pueden encontrar haciendo un recorrido por los titulares económicos.

En este contexto es fácil que cualquier inversor colombiano encuentre dificultades para decidir sobre la forma de preservar el valor de sus ahorros.

La educación financiera, el uso de plataformas seguras como HFM y un enfoque responsable del trading son habilidades que pueden aprenderse y que son hoy más necesarias que nunca. Porque si algo está claro, es que improvisar ya no es una opción.

La brújula de la inversión es la información

Invertir sin revisar los principales titulares informativos es como lanzarse al mar sin tener ni una brújula. En enero, el dolar cotizaba casi en paridad con el euro y ahora la moneda europea le saca casi un 20% de ventaja.



Para entender cómo se gestó la pérdida de confianza en el dólar estadounidense o la creciente desdolarización en Irán o Bangladesh, es necesario revisar los portales online serios y los canales económicos.

Estos últimos, puntualmente, suelen proveer también información sobre riesgo y rentabilidad, con análisis que permiten distinguir entre activos especulativos y refugios seguros. Así, esta información de calidad actúa como una vacuna "anti-burbujas", de gran utilidad para cualquier inversor.

Hoy más que nunca, con figuras como Elon Musk desafiando el modelo tradicional al proponer Bitcoin como política monetaria, el inversor necesita desarrollar pensamiento crítico y habilidades para filtrar información en un entorno saturado de ruido.

Buenas prácticas para inversores recientes

No hace falta saber demasiado de finanzas para entender que cada tipo de inversión conlleva un nivel de riesgo distinto. Las acciones pueden desplomarse en medio de una crisis política, mientras que el tipo de cambio EUR/USD puede alterarse por decisiones de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo

Incluso los bienes raíces, considerados tradicionalmente la opción más sólida, pueden perder valor si hay una fuga de capitales, como la que sufre el Reino Unido en 2025 con la salida de más de 16.500 millonarios, según el reporte de Henley & Partners.

Por eso, además de la diversificación, una de las mejores prácticas para aquellos que pongan un pie por primera vez en una plataforma de inversión es que nunca se debe invertir dinero que comprometa el bienestar o las necesidades básicas.

Otra buena práctica es operar con objetivos claros y, en ese sentido, las herramientas como el stop de pérdida pueden ser muy útiles. En definitiva, la improvisación puede ser un gran enemigo y por eso tener un plan de salida es deseable y recomendable.

Contar con apoyo y formación permanente

Se ha dicho mil veces que vivimos en la era de la información y esa es una verdad grande como una catedral. En 2025 las personas dispuestas a filtrar todos los "instructivos" disponibles en internet pueden hacerse de un gran tesoro.

No sólo los bancos centrales y comerciales cuentan con blogs informativos, sino que también existen plataformas de trading incluyen secciones educativas, análisis de mercado y noticias actualizadas que ayudan a tomar decisiones informadas.

A lo anterior se suman comunidades de trading responsables en foros, canales de YouTube y Discord. En ellas se fomenta el aprendizaje colectivo y el intercambio de experiencias y, por si lo anterior fuera poco, organizaciones como la CNMV (España), la SEC (Estados Unidos) o el ESMA (autoridad europea) publican guías actualizadas y advertencias sobre productos de riesgo, así como herramientas para verificar la legalidad de brokers y plataformas.

Más allá del inmovilismo

Quedarse quieto no es la única estrategia para combatir la inestabilidad del 2025, sino más bien lo contrario. Los momentos de incertidumbre pueden convertirse en oportunidades para aquellos que sepan verlas. La clave está en adaptar el perfil de riesgo a la situación personal y al contexto global.

Estrategias como el dólar-cost averaging (invertir la misma cantidad de dinero en intervalos regulares) son usadas por los inversores para suavizar el impacto de la volatilidad. Otras, como el uso de coberturas con opciones, contratos de futuros o refugios como el oro, sirven para protegerse ante movimientos extremos en los mercados.

Sin embargo, nada de esto debe ser tomado como un consejo de inversión, ya que cada persona debe considerar su propio contexto antes de tomar decisiones.

Señales de cambio en un mundo en movimiento

Muchos analistas proyectan que el euro podría llegar a 1,20 frente al dólar hacia finales de 2025, impulsado por una combinación de menor confianza en la política fiscal estadounidense y la presión de los aranceles que entrarían en vigor en agosto, recortes de la FED y mayor estabilidad institucional del BCE.

El 2025 está siendo un año extraño en términos de fuga de capitales. No solamente hubo un récord de americanos abriendo cuentas en Suiza para refugiar sus activos, sino que también 16.500 millonarios se escaparon de su propio país.

Otros sectores de gran desarrollo como Francia, Alemania y España enfrentan salidas netas de millonarios, lo que puede afectar sus mercados inmobiliarios, sistemas bancarios y moneda a largo plazo.

En definitiva, todas estas señales de cambio son objetivas. Lo que queda para el inversor es tener las atenas dispuestas a captar oportunidades en un río revuelto de novedades.