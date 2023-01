¿Cómo organizar las finanzas en este 2023?

Después de la época decembrina muchos colombianos terminan con el saldo en rojo y las deudas empiezan a cobrarse a principio de año. Por eso es bueno llevar a cabo un plan de finanzas que ayuden a organizar la economía en este 2023. En Casa Blu Jaime Jaramillo, cofundador de Finanzas Emocionales y educador financiero, habló sobre cómo armar el presupuesto del hogar para 2023.

"Todo parte de un buen presupuesto. Normalmente dice que es muy organizado, tengo una tabla de excel y voy anotando todo lo que voy gastando. Eso no es un presupuesto, es un postpuesto. Lo es cuando uno le dice al dinero a dónde va ir. El dinero tiene vida propia, si no le decimos a dónde va ir se va a gastar.

Jaramillo se refirió a los intereses de las tarjetas de crédito, pues la tasa de usura está por las nubes y, según él en este momento no es buen negocio usarlas a largo plazo.

"Si voy y rayo la tarjeta de crédito, después estoy pagando intereses de hasta el 43 % al año. Eso significa que estoy pagando 43 por ciento más de lo que estoy pagando. Si, por ejemplo, compro algo de $100.000, estoy pagando $143.000".

Las deudas no son algo inusual, pero por medio de un presupuesto y un plan de ahorro se le puede dar un orden al presupuesto personal. Dio a conocer la diferencia entre los gastos que tenemos a diario.

"Todo parte de la planeación. Ese gasto de enero se debió prever desde el año pasado. Hay dos tipos de gastos: cerebrales y emocionales. Los primeros son los que se deben hacer, sino pasa algo grave, como el arriendo y los servicios. La pregunta es: ¿Lo necesito o lo quiero?", señaló.

Finalmente, el experto en finanzas entregó recomendaciones de cómo gestionar el presupuesto en este 2023 y enfatizó en priorizar los gastos.

"Haz una lista de todo lo que compro, en términos mensuales. Los gastos emocionales no son ni buenos o malos, simplemente son. La recomendación es hacer un primer presupuesto con los gastos cerebrales, y luego los emocionales. Es importante saber cuánto me gasto para vivir… La vida sin gastos emocionales sería muy aburrida, el problema es dejarlos sin control. El problema es cuando se terminan comprando cosas que no disfruto tanto por la deuda. Lo que se busca es maximizar la ganancia emocional del gasto”, contó.