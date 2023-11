“Congelar salario de servidores públicos es fuera de la ley”: sindicato de trabajadores del Estado

Desde Cartagena, el presidente Gustavo Petro anunció que en 2024 los salarios altos en el sector público no subirán, lo que de inmediato provocó la reacción de quienes se verían impactados con la medida, la cual, según Diógenes Orjuela, vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores, no se puede implementar porque la ley no lo permite.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Orjuela aseguró no fueron consultados o avisados por parte del Gobierno sobre la posibilidad de congelar los salarios. Según dijo, fue una sorpresa porque, además, “la negociación de los salarios de los trabajadores del Estado está regulado en el país por el decreto 160 de 2014”.

“No, de ninguna manera. Ese es un anuncio sorpresivo hecho por el presidente de la República, que, entre otras cosas, está por fuera de lo que en el país está regulado para los incrementos salariales de los trabajadores del Estado”, sentenció.

De acuerdo con Orjuela, el incremento del 2024 quedó pactado en un acuerdo que se firmó en mayo de este año. Por eso, recalcó, “lo único que le corresponde” al Gobierno en enero es que, una vez conocida la inflación, debe “sumar 1.6 a los salarios existentes y sacar las tablas salariales”.

También subrayó que, dicho aumento o congelamiento, no es una “discrecionalidad” del presidente Petro, sino que es un proceso de negociación entre las centrales con el Gobierno que ya se hizo.

“Debe quedar claro que el incremento de los trabajadores del Estado no es una discrecionalidad del presidente de la República o del Gobierno nacional o de los gobiernos departamentales, sino que resulta de un proceso de negociación con el Gobierno, las centrales y las federaciones estatales y, eso ya está definido”, puntualizó.

Según mencionó, el Gobierno no se ahorraría “prácticamente nada” con esto, pues esa es la “negociación colectiva más grande que se hace en el país”; dijo que el alrededor del 80 % de los trabajadores del Estado pueden estar en el rango entre dos y cinco millones de pesos. Así que “no es ningún ahorro y lo que se está haciendo es un poco de especulación”.

