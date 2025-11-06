Congreso reconoce a empresa antioqueña por generación de empleo formal

El Congreso de la República de Colombia otorgó una moción de reconocimiento a una empresa antioqueña por su aporte en la generación de empleo formal en el país.

Se trata de ActionBlack, la cadena de entrenamiento fundada en Medellín por el emprendedor Wilder Zapata. El Congreso destacó su aporte a la innovación, la salud, la educación y la generación de empleo formal dentro y fuera del país.

La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres, quien exaltó el liderazgo joven y transformador que caracteriza a la marca.

En un contexto nacional donde la salud pública continúa siendo un desafío, el Congreso subrayó que ActionBlack ha llevado el nombre de Colombia a más de 100 sedes internacionales, en países como Estados Unidos, México, España, Portugal y Brasil. Este crecimiento ha convertido a la marca en un símbolo de transformación social y en un ejemplo de cómo el deporte y el emprendimiento pueden cambiar vidas y generar impacto positivo.



La compañía, actualmente, cuenta con más de 100.000 miembros activos en el mundo y una red de 1.000 colaboradores, en su mayoría jóvenes que encontraron en el deporte una oportunidad real de vida.

Además, el 58 % de los colaboradores han sido promovidos dentro de la compañía, consolidando un modelo de crecimiento humano y movilidad social que ha inspirado a otras organizaciones colombianas. Este hecho cobra especial relevancia en un país donde, según el Dane, entre junio y agosto de 2025, el 55,2 % de los trabajadores se encontraba en condición de informalidad laboral, lo que evidencia la necesidad de fortalecer empresas que generen empleo digno y sostenible.