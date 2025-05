Contraloría advierte problemas en grandes proyectos nacionales a causa del déficit energético

En el marco del congreso de Acolgen en Bogotá, el contralor delegado para el sector de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, hizo un llamado de atención al Gobierno por la falta de agilidad en el trámite de asignación de licencias para los proyectos de transmisión energética en el país.

En palabras del funcionario, haciendo énfasis a la denuncia del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre una posible restricción en el servicio, el control afirma que poco más de 14 años han pasado en la ejecución para que la línea energética que surte a Bogotá llegue desde la región Cundinamarca.

“La línea de transmisión que debe completarse para llegar desde el norte de Cundinamarca es una línea que lleva 14 años en ejecución y los últimos tramos no se han podido ejecutar porque el Ministerio de Ambiente no ha entregado los permisos, por eso la ANLA no ha expedido las licencias”, expresó el contralor.

Entre tanto, también hizo énfasis en que algunas obras, al finalizar, podrían estar en riesgo por la falta de energía que se les pueda otorgar. Específicamente hablando, el delegado de la Contraloría, afirmó que el metro de Bogotá y el Regiotram en Cundinamarca serían los menos favorecidos, ya que en el concepto entregado, varias obras de infraestructura han pedido “energía, pero no se han podido otorgar”.

“El problema ya empezó porque si usted averigua con Enel o con la empresa de energía de Bogotá se dará cuenta de que hay una cantidad de proyectos que han pedido energía y no se les puede entregar energía porque no hay. Eso ya es una limitación al suministro y una limitación económica al desarrollo de una región. Y segundo, si en unos años llega el metro que es pura energía eléctrica o el regiotram del norte y necesitan energía eléctrica, no hay”, concluyó el contralor delegado, German Castro Ferreira.