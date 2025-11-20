¿Cuáles son las consecuencias de eliminar el arancel del 10 % para importaciones de sector textil?

El Gobierno eliminó temporalmente el arancel del 10 % para las importaciones de 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón que sirven de materia prima esencial para la producción textil del país, informó este miércoles el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

"La insuficiencia en el suministro de estos insumos, sumada a los efectos de la competencia internacional y las distorsiones de precios en los mercados externos, amenaza con trasladar mayores costos a la industria nacional, reducir la producción e impactar los puestos de trabajo. Es por esto que decidimos implementar esta medida temporal", expresó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales.

Esta medida estará vigente por un año y aplicará únicamente para los productos de países con los que Colombia no tiene un acuerdo comercial vigente.

La decisión de eliminar el arancel de entrada del 10% a las importaciones de insumos para el sector textil, formalizada a través del Decreto 1197, ha generado un debate intenso entre los actores de la cadena de valor en Colombia. Mientras que la Cámara Colombiana de la Confección celebra esta medida como un "salvavidas" para el 99% de la industria, otros expertos advierten sobre el riesgo de perder el acceso preferencial al crucial mercado de Estados Unidos.



Un salvavidas para la competitividad nacional

Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, calificó la eliminación del arancel como una noticia "excelente" y una "gran ayuda para el sector textil confección en su conjunto". Esta medida busca abaratar los costos de producción y hacer que la industria nacional sea más competitiva.



Criado argumentó que Colombia solo produce el 5% del hilo que la industria necesita, mientras que el 99% del empleo del sistema moda (142.000 empresas de cuero, calzado, marroquinería, textil y confección) es generado por la confección. Por lo tanto, la competitividad del sistema moda no puede sacrificarse por el 1% de la cadena, que corresponde a los productores de hilo, a quienes se les seguirá comprando el hilo colombiano de alta calidad necesario.

La eliminación del arancel permite a la confección colombiana ser más competitiva frente a las importaciones masivas de textiles y confecciones provenientes de Asia, especialmente de plataformas digitales como Temu, Shein y AliExpress, que no generan empleo ni pagan impuestos. Si bien una prenda podría ser aproximadamente un 10% más barata con la eliminación del arancel, Criado enfatizó que esto "es un alivio, pero no es la solución definitiva". Esta medida es vista como una forma urgente de equilibrar la competencia y defender la industria de la moda.



La amenaza del arancel 0% en EEUU

A pesar del optimismo del sector confeccionista, la Cámara Colomboamericana advirtió sobre las serias repercusiones que esta medida podría tener en las exportaciones a Estados Unidos. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara, señaló que si se utilizan hilos importados que no cumplan con las normas de origen, el arancel que actualmente es del 0% para exportar a EE. UU. podría dispararse.

Si una prenda no cumple con la norma de origen (la cual debe incluir una mayoría de producto Colombia-Estados Unidos en el hilo, la tela y demás insumos), el arancel podría pasar del 0% al 18.3%, y si se le suma el 10% del arancel recíproco, el costo total podría ascender al 28.3%. Por ejemplo, una camiseta de $10 que no cumpla la norma pagaría $2.83 adicionales por unidad.

Aunque la diversificación de mercados es un objetivo deseable, Lacouture enfatizó que Estados Unidos sigue siendo el mercado que genera mayores beneficios debido a variables como la cercanía, la logística y la confianza. En el contexto actual de reorganización geopolítica, en el que los compradores en EE. UU. buscan alianzas más cercanas, esta medida representaría "perder una oportunidad que se ha venido ganando".

Los confeccionistas insisten en que seguirán comprando hilo colombiano, que es necesario para mantener el acceso preferencial al mercado americano. Sin embargo, la preocupación radica en el riesgo de que las empresas, buscando abaratar costos mediante insumos importados, pierdan las ventajas del Tratado de Libre Comercio.