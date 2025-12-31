FITAC alerta por crisis aduanera tras fallas de la Dian y aumento de inspecciones

El presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC), Miguel Espinosa, alertó sobre una grave crisis en las operaciones de importación del país, tras las fallas persistentes en la plataforma Siglo XXI de la Dian y el aumento en los niveles de inspección aduanera en plena temporada de fin de año.

Según explicó Espinosa, desde el 27 de diciembre la Dian anunció una ventana de mantenimiento del sistema informático que soporta los trámites de importación digital. Aunque la actualización estaba prevista entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, la plataforma no solo no se estabilizó, sino que comenzó a presentar intermitencias e incluso inoperancia total, situación que se mantiene hasta hoy.

El directivo señaló que esta falla ha obligado a las empresas a dejar represadas sus mercancías en puertos, aeropuertos y pasos de frontera, en un momento clave para el cierre de negociaciones, despachos finales del año y la llegada de insumos necesarios para los procesos productivos de enero y febrero de 2026.

“Nosotros desde hace ya varios meses hemos alertado a la entidad de que se están presentando pues actuaciones fraudulentas en la plataforma del siglo XXI. Por supuesto, hemos solicitado también a las autoridades, a la entidad, que le ponga freno a este uso a nivel de, digamos, uso de manera fraudulenta de las claves y de los sistemas de acceso de las agencias de aduana. Pero sin embargo, este llamado ha sido casi que se ha ido al olvido”, indicó.



Espinosa cuestionó además la decisión de realizar mantenimientos en una fecha tan sensible para el comercio exterior, teniendo en cuenta que el sistema financiero solo operó hasta el 30 de diciembre al mediodía, lo que dificulta aún más la transmisión de información y la nacionalización de mercancías.

“Esta ventana de mantenimiento supuestamente iba a demorar desde las 7:00 de la mañana del sábado hasta las 12:00 del mediodía. Sin embargo, el problema y esa ventana de mantenimiento, pues nuevamente derivó en fallas sistemáticas de la plataforma de importaciones de la Dian, de la plataforma Siglo XXI y, hasta el día de hoy ha presentado intermitencias e incluso inoperancia absoluta en estos trámites aduaneros”, aseguró.

A este panorama se suma, según FITAC, un incremento desmesurado en los niveles de selectividad de las inspecciones. El director del gremio explicó que, por estándares internacionales, solo entre el 3 % y el 5 % de las importaciones deberían ser inspeccionadas físicamente, con base en análisis de riesgo. Sin embargo, en los últimos meses de 2025 este porcentaje habría aumentado hasta el 9 % o incluso el 10 %, sin un refuerzo proporcional del personal.

Esta situación ha generado una sobrecarga operativa en aduanas como la del aeropuerto El Dorado, donde, según Espinosa, los propios inspectores han manifestado que ya no dan abasto y han advertido internamente que no pueden seguir atendiendo más operaciones si no se reducen los niveles de inspección.

Finalmente, el director de FITAC advirtió que el país enfrenta una “tormenta perfecta”: fallas tecnológicas, mayor carga operativa, menos personal disponible y restricciones bancarias, un escenario que podría colapsar los procesos de importación y afectar seriamente la cadena logística y el inicio de los ciclos productivos de 2026.