El comercio en Colombia va mal, está pasando un momento muy duro: Fenalco

Guillermo Botero, Presidente de Fenalco, habló en Mañanas BLU sobre las cifras reveladas por el Dane en cuanto al bajo dinamismo en la actividad económica de los primeros meses del año.

Botero calificó las cifras como “sumamente graves” pues se está mostrando que el comercio está pasando por un momento “muy duro”.

Se declaró “preocupado” por el comportamiento los números revelados pues de los quince sectores que clasifica el Dane, “tenemos 13 en negativo y solamente dos en positivo”.

Afirmó que las cifras “no podían ser peores” pues si se ve la inflación y la cantidad de población, “la caída es muy grande, todo es en negativo”.

Dijo que el tema no se debe a una sensación de pesimismo, sino a una “realidad pésima que estamos viviendo, la gente no tiene el dinero suficiente, no están comprando nada”.

El Dane reveló dos importantes cifras que indicarían un bajo dinamismo en la actividad económica de los primeros meses del año.

De un lado, cayeron con fuerza las ventas de los comerciantes minoristas.

En febrero de 2017 las ventas al por menor tuvieron una caída de 7,2%, frente al crecimiento de 5,3% reportado el mismo mes del año pasado.

De las 15 líneas de mercancía cuantificadas por el Dane, 13 registraron variaciones negativas en sus ventas reales.

Las ventas de vehículos automotores y motocicletas bajaron un 10,4%, los electrodomésticos, muebles para el hogar y equipos de informática tuvieron una caída en ventas de 11,1%, repuestos para vehículos de 10,5%, combustibles para vehículos de 6,1%, los productos de aseo personal, cosméticos y perfumería de 13,3% y las prendas de vestir de 9,4%.

Estos productos fueron los que más arrastraron a la baja las ventas del comercio minorista durante febrero.

Cabe recordar que, en varias oportunidades, Fenalco ha dicho que el comercio este año se estancó principalmente por la reforma tributaria, que entre otras aumentó el IVA del 16 al 19%.

De otro lado, cayó la industria en el mes de febrero.

Durante el segundo mes del año la producción industrial tuvo una caída de 3,2%, y las ventas de los grandes industriales bajaron un 6,2%.

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 28 registraron variaciones negativas en su producción real, restando 5,4 puntos porcentuales a la variación total.

La industria tuvo un desempeño negativo principalmente por menores producciones de bebidas, productos minerales no metálicos, confección de prendas de vestir, procesamiento de carnes, fabricación de muebles y colchones y fabricación de aparatos eléctricos entre muchos otros.