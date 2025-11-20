“El gasto desbordado es insostenible”: Fedesarrollo advierte sobre el rumbo fiscal de Colombia

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, advirtió en Mañanas Blu 10:30 AM que el crecimiento reciente del país está cimentado en bases frágiles. Según dijo, aunque el PIB del tercer trimestre creció 3,6 %, su mayor avance en tres años, “lo que estamos viendo es insostenible en el tiempo”. Sostuvo que el impulso proviene del consumo público, no de la inversión.

Mejía explicó qué sectores jalonaron la cifra. Sin embargo, afirmó que este comportamiento está atado a un “gasto público excesivo que estimula la demanda agregada”, una situación que, a su juicio, no puede prolongarse sin ajustes profundos.

El economista comparó la situación fiscal de Colombia con la de Estados Unidos. Señaló que ambos países enfrentan presiones, pero destacó dos diferencias claves. “Estados Unidos emite el dólar; Colombia emite el peso, que en cualquier momento de nerviosismo deja de mantener la gente”, afirmó. Además, indicó que la potencia norteamericana “ha invertido fuertemente en tecnología”, mientras que en Colombia no se observa una estrategia similar.

Según Mejía, estas diferencias hacen que la sostenibilidad fiscal estadounidense sea mayor, pese a sus problemas. En contraste, enfatizó que Colombia podría entrar en una “crisis fiscal profunda” si el próximo Gobierno no anuncia, desde el primer día, un ajuste contundente. “Los mercados están esperando al nuevo presidente”, explicó, y por eso aún no reaccionan con pánico.



Aseguró que los inversionistas internacionales dan un compás de espera hasta que se conozca el equipo económico del candidato ganador. “El marco de espera está hasta que haya presidente elegido y un anuncio certero sobre cómo será ese ajuste fiscal”, puntualizó. De no ocurrir, advirtió, la estabilidad podría quebrarse rápidamente.

Mejía también se refirió a factores externos que han sostenido el consumo en el país. Mencionó el ingreso de remesas, el impacto del narcotráfico y hasta el máximo histórico del precio del oro como elementos que “ayudan a financiar un consumo interno que supera las capacidades reales de la economía”.

En materia de empleo, celebró que la economía esté generando puestos de trabajo, pero alertó sobre su calidad. La cifra razonable de crecimiento anual es del 1 %, dijo, pero “el 50 % del empleo generado es informal”. Recordó que durante la pandemia el 80 % del empleo creado era formal, por lo que este deterioro vuelve a mostrar la fragilidad de la recuperación.

Finalmente, Mejía envió un mensaje a los aspirantes presidenciales: “La primera pregunta es cómo va a ser el ajuste fiscal”. Para el director de Fedesarrollo, sin una hoja de ruta clara en este frente, el crecimiento —por ahora positivo— difícilmente podrá sostenerse.