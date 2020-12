El Gobierno no ha sido chichipato en la crisis del COVID-19: ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró en Mañanas BLU 10:30 que el Gobierno colombiano ha destinado recursos suficientes para paliar la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

"Hay un estudio del Fondo Monetario internacional, que dice que en los países avanzados los gobiernos hicieron un esfuerzo anti-COVID-19, por decirlo de alguna manera, de aproximadamente el 7,5 % del PIB, en los países emergentes, del 2,5 % del PIB y en los países pobres del 1,4 %. Colombia se ha gastado hasta el momento 4 %, nuestros pares son los países emergentes. La comparación es 4 % contra 2,5 %", sostuvo.

"La premisa de la pregunta es que Colombia estuvo muy chichipata de respuesta al COVID-19: no, no estuvo. No pudimos irnos a expandir el gasto a los niveles que países avanzados. Entramos a la pandemia con niveles de endeudamiento más altos que países como Perú, que han podido hacer más, que pudieron endeudarse más", añadió el funcionario.

"No nos ha temblado la mano para endeudarnos y ya llevamos 40 billones de pesos en términos de la repuesta al COVID-19 divididos en varios capítulos", complementó.

Carrasquilla, además, aseguró que el país necesita una reforma tributaria y que "toca" hacerla. Según el funcionario, la iniciativa tendría que presentarse en el primer trimestre del año.

"Nos toca hacer reforma tributaria, nos toca conseguir la plata, la deuda hay que pagarla", declaró.

El ministro aseguró también que el salario mínimo que perciben los colombianos está dentro de los más altos del mundo.

"El salario mínimo, respecto del salario promedio de la economía y la productividad de la economía, es de los más altos del mundo. No que sea alto en términos de su capacidad adquisitiva, sino que es alto en relación con la capacidad de pago del país", aseguró.

Al ser preguntado sobre si el país cuenta con los 9 billones de pesos que se deben destinar de manera anual para el cumplimiento de los capítulos 1 y 4 de los acuerdos de paz, Carrasquilla respondió de manera negativa.

"No, tenemos que programar a muchos. Eso es un proyecto de Estado a largo y mediano plazo. El respaldo presupuestal para algo tan importante para esta sociedad tiene que darse en un entorno de largo plazo y no podemos hablar en una anualidad específica. Vamos a tener dificultades en algunas, posibilidades en otras, pero esto es un propósito de Estado y así tiene que ser", aseguró el jefe de la cartera económica.

El ministro habló, adicionalmente, sobre su salida del Gabinete de Iván Duque para llegar al Banco de la República. El funcionario dijo que su salida se daría en el primer trimestre de 2021 y que es posible que la anunciada reforma tributaria sea presentada por otra persona que ocupe su cargo actual.

"No se ha tomado ninguna decisión, estamos en ese proceso. Ya se sabrán datos concretos un poco más adelante", indicó.

Escuche la entrevista completa al ministro de Hacienda en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: