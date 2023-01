"El ministro quiere disfrazarnos un costo más que tenemos que asumir": ACC sobre precio de diésel

La Asociación Colombiana Camioneros (ACC) respondió a la comunicación que envió el Ministerio de Transporte en la que se explicaba el porqué de la subida en 65 pesos del Acpm, el aumento para el sector camionero es un incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo al que habían llegado de no aumentar el precio de ese combustible, sino hasta el mes de junio de 2023.

El presidente de la ACC, Alfonso Medrano, aseguró a Blu Radio que no está de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Transporte, esto, porque: “Llámese como se llame en matemáticas un costo es un costo. El ministro quiere disfrazarnos eso que es una partida de inicio de año, que es una partida de corrección, puede ser de corrección, de inicio de año, de fin de año, como lo quiera llamar, pero es un costo más que tenemos que asumir los camioneros y los colombianos por el mismo producto que se llama diésel”.

En su comunicación, el Ministerio de Transporte resaltó que está listo para sostener las reuniones necesarias con los gremios, ante esto Medrano aseguró que su sector ha estado abierto a las conversaciones, “pero el diálogo aquí debe partir de cambiar la fórmula de cómo se liquida los combustibles”.

“Mientras no cambiemos esa fórmula no vamos a tener nada que hacer porque, aparte de eso, ellos (el Gobierno) no nos dicen la verdad, no nos hablan de frente”, agregó Merlano.

Y es que el presidente de la ACC aseguró que el alza busca favorecer a algún sector. “En la mezcla del diésel con el etanol ahí también hubo un alza para favorecer a alguien no sé quién, pero están favoreciendo a algún grupo y ¿por qué lo están favoreciendo? Porque el etanol en Estados Unidos lo están regalando y aquí lo estamos pagando a 20.500 pesos”, sostuvo.

El gremio de los camioneros insistió que es inminente que el Gobierno del presidente Petro revise la fórmula de cómo se liquida el precio de los combustibles porque el país es productor de crudo y que no se puede seguir pagando los altos precios internacionales.

