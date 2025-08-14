"El presidente Petro me dijo ‘no me invite’”, revela Bruce Mac Master, presidente de la Andi

La ausencia del presidente Gustavo Petro en el Congreso Empresarial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) no fue casual ni producto de un olvido en la agenda. Según Bruce Mac Master, presidente del gremio, la decisión se originó en una conversación directa con el mandatario, quien le habría manifestado que no deseaba asistir a este tipo de eventos.

“Me dijo: ‘no me invite’. Que se sentía más tranquilo en otros espacios y que prefería no estar con los grupos gremiales”, relató Mac Master en entrevista con Mañanas Blu.

Un historial de desencuentros

El distanciamiento no surgió de un día para otro. La relación entre la Casa de Nariño y la ANDI ha atravesado episodios tensos desde 2022. Ese año, pocos días después de posesionarse, Petro asistió al congreso del gremio, pero llegó con tres horas de retraso.

“Tuvimos un discurso que nos dio ilusiones en política industrial, pero la llegada tarde marcó el evento”, recordó el dirigente. En 2023, el presidente volvió a estar en agenda, pero canceló a última hora. “La incertidumbre fue total”, relató Mac Master, quien recordó que ministros presentes en Cartagena le comunicaron la decisión del mandatario el mismo día del evento. En 2024, en ocasión del aniversario 80 de la ANDI, el gremio optó por preguntarle directamente al presidente si quería asistir. La respuesta fue categórica: no.

Efecto dominó en el gabinete

La no invitación presidencial provocó una reacción en cadena. Varios ministros cancelaron su participación en solidaridad con Petro, entre ellos los titulares de Hacienda, Transporte, Comercio, Defensa y Trabajo.

“Me sorprende que este año no vinieran, porque en otras ocasiones sí lo hicieron. Ellos siempre han estado invitados a asistir, aunque no necesariamente a intervenir”, aclaró Mac Master. El presidente de la ANDI cuestionó las implicaciones simbólicas de estas ausencias.

Los símbolos y las señales son importantes. No sé qué querían transmitir con esas cancelaciones afirmó.

Temas urgentes y puentes por tender

Pese a las tensiones, Mac Master subrayó que no es posible cortar la comunicación entre el sector productivo y el gobierno. Recordó que en paralelo al congreso se logró un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el caso Rosero, muestra de que el diálogo es viable.

“No se trata de ser amigos o aliados políticos, sino de trabajar para que a Colombia le vaya mejor”, enfatizó. El dirigente también respaldó declaraciones del presidente de la Junta Directiva de la ANDI, Jaime Murra, quien advirtió sobre los riesgos de gobernar vía decreto: “No se puede gobernar unilateralmente ni manejar un país sin tener en cuenta a sus empresarios”.

Salud, reformas y cooperación internacional

Entre los temas críticos, Mac Master mencionó la reforma a la salud y las decisiones adoptadas mediante decretos sin consultar al sector. “El gobierno no está para mandar, sino para liderar una comunidad”, sentenció.

En el plano internacional, destacó la presencia inédita de dos senadores estadounidenses —Bernie Moreno y Rubén Gallego— en el congreso, como parte de un esfuerzo por fortalecer la relación con Estados Unidos. “Esto nunca se había visto, y es fruto de un trabajo deliberado por hacer más operativa esa relación”, apuntó.

Sin agenda anti-gobierno

Ante señalamientos de que el congreso de la ANDI podría convertirse en un escenario de oposición a Petro, Mac Master fue enfático: “No creo que haya una sola intervención pública contra el gobierno. No venimos a hacer oposición, sino a buscar soluciones”.De hecho, en el evento han participado figuras cercanas al gobierno, como la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y el embajador en Reino Unido, Roy Barreras.

El último año: responsabilidad compartida

Con poco más de 350 días de mandato, Mac Master insiste en que la prioridad debe ser tender puentes: “Todos tenemos la responsabilidad de tratar de que mejore la relación. Veremos si lo logramos, pero el trabajo no se detiene”.La revelación del “no me invite” pone en evidencia una grieta institucional que, de no atenderse, podría complicar la gestión de temas clave para el país. Sin embargo, el gremio empresarial asegura que seguirá dispuesto a dialogar.