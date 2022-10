Joyas hechas con leche materna, una tendencia que viene en aumento

En la noche de este miércoles, 26 de octubre, pasó por los micrófonos de Blu 4.0 la emprendedora Viviana Martínez, para referirse a MaMa Joyas Oro Líquido, la primera marca en el país en diseñar joyería que tiene como insumo principal la leche materna.

Martínez detalló que el emprendimiento nació con el primer reto de maternidad, del apasionamiento de su creadora por la lactancia materna y del amor a su hija.

“MaMa surge de la mano de mi hija Guadalupe, había decidido amamantarla, era mi sueño y lo fijé como meta, sin embargo, por falta de información viví una crisis de lactancia, lo que me llevó a anhelar con más fuerza alimentarla, me informé y reconocí el valor de este oro líquido que somos capaces de producir. Este proceso fue inspirador en la creación de una marca para las mamás lactantes que en otros países ya existía, pero en Colombia no encontré donde elaborar una Joya de Leche, así que decidí hacerlas para mí y compartirlas con el mundo”, sostuvo.

Asimismo, explicó que las joyas se elaboran con una onza de leche materna, la cual se procesa químicamente para que pierda sus propiedades y pueda ser solidificada. Para la elaboración de cada pieza se usan diferentes metales y aleaciones, actualmente las bases metálicas son elaboradas en plata.

Encontramos la mejor y exclusiva manera de enaltecer la labor de las madres como nunca antes se había visto en Colombia, joyas personalizadas, únicas, elaboradas con la leche materna, el cordón umbilical o el mechón de pelo de cada hijo agregó Martínez

La marca cuenta ya con más de 20 referencias y siete colecciones exclusivas de joyas y ha acumulado cuatro años y medio de trabajo en el país. Las mamás que quieren materializar la lactancia y el recuerdo de sus hijos envían su leche materna hasta Cajicá, en Cundinamarca, donde MaMa se encarga de elaborar una joya única.

“Hemos honrado la lactancia de miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país y unas cuantas, en el extranjero, recibimos la muestra en un kit que hemos diseñado para que la leche materna llegue sin inconvenientes, la procesamos químicamente y al cabo de tres semanas, tenemos estas piezas únicas para decirle a una mamá: Felicitaciones lo lograste, es el regalo perfecto”, sentenció.

