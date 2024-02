Empresarios piden al Gobierno reaccionar, minhacienda dice que reactivación económica ya comenzó

Mientras los empresarios piden al Gobierno que reaccione y actúe para reactivar a la economía colombiana, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que la reactivación económica ya comenzó y que el país esquivó la recesión.

“Es importante que el Gobierno reaccione, no ha reaccionado en los últimos meses del 2023, no hizo caso de los pedidos y planteamiento de los gremios y especialmente de Fenalco de convocar a los sectores productivos a liderar un plan de choque y de reactivación de la economía, esperamos que el Gobierno no siga de oídos sordos y reaccione”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, luego de la publicación de los datos de crecimiento para 2023.

El reporte del Dane muestra que la economía pasó de crecer 7.3 % en 2022 a 0.6 % en 2023. Varios sectores tuvieron un año negro, como es el caso del comercio, la industria y la construcción. Además, el consumo de los hogares se estancó y la inversión cayó.

“De cara a 2024 nos preocupa que la cifra abra la posibilidad de tener datos negativos, esta cifra reintroduce fantasma de la recesión”, dijo por su parte el presidente de Anif, José Ignacio López.

Sin embargo, el Gobierno está viendo las cifras con mucho más optimismo y se mostró confiado en que en 2024 Colombia crecerá al 1.5 %.

“El año cerró en 0,6, por debajo de las expectativas que teníamos todos. Sin embargo, se aleja el fantasma de la recesión. El cuarto trimestre terminó con un crecimiento de 0,3, que significa que comenzó la reactivación de la economía que se debe reflejar en el 2024”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Para Bonilla hay que bajar las tasas de interés del Banco de la República y darle un revolcón a las aduanas del país para combatir el contrabando de textiles.

Aunque el ministro tiene razón en que Colombia esquivó la recesión, no se está en un buen escenario.

“Colombia escapó por poco una recesión, pero no la estanflación: estancamiento del crecimiento (0,6 %) con alta inflación (9,28 %). La certidumbre en las reglas de juego, la prudencia fiscal y la eficiente ejecución del presupuesto serán claves para salir de este muy mal equilibrio”, escribió en su cuenta de X el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Varios están preocupados por lo que viene para el 2024. La venta de vivienda nueva arrancó enero con una caída del 32.3 %, según Camacol.