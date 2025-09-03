Empresarios responden a IVA: “Todos los estratos asisten a conciertos, no solo los ricos”

La propuesta de reforma tributaria que busca imponer un IVA del 19 % a los espectáculos, como conciertos, encendió las alarmas en la industria del entretenimiento en Colombia. Diomar García, uno de los empresarios responsables de giras en el país de artistas como Karol G, Silvestre Dangond y Bad Bunny, expresó su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en un sector que ya soporta una pesada carga fiscal.



Una carga impositiva que no para de crecer

García aclaró que el nuevo gravamen del 19 % se aplicaría a las boletas con un valor superior a 10 UVT, es decir, alrededor de 500.000 pesos. Sin embargo, enfatizó que este impuesto no llega a un terreno virgen, sino que se suma a una serie de tributos que ya encarecen la boletería.

Explicó que, actualmente, los conciertos en Colombia ya están gravados con:



Un 10 % destinado al Ministerio de Cultura para boletas que superan las 3 UVT.

En ese sentido, detalló que el alto costo de una boleta no es arbitrario, sino una consecuencia directa de los elevados costos de producción. Insistió que “no es que una boleta sea cara”, sino que, con precios más bajos, no se podrían realizar conciertos de gran magnitud.

“No es que sea muy cara, o sea, todo lo que se relaciona ahora con los conciertos, los artistas, las producciones, todo este tipo de elementos que se utilizan en los conciertos son costosos y muchos de estos ya tienen IVA. La renta de equipos tiene IVA, o sea, son cosas que se suman al final y no es que una boleta sea cara, sino que si no se ponen en esos precios es imposible que se presenten estos grandes eventos”, aseveró.



¿Un impuesto solo para ricos?

El Gobierno argumentó que este tipo de consumo se concentra en los hogares de mayores ingresos, justificando así el nuevo IVA. Sin embargo, Diomar García refutó esta idea, asegurando que a los conciertos asisten personas “de todos los estratos sociales”.

Señaló, sin dudarlo, que muchos asistentes a estos eventos “no son ricos”, sino personas que por mucho tiempo planifican y ahorran dinero para poder ver a su artista favorito en el país.

“Por eso tenemos boletas de todos los precios, o sea, todos los estratos asisten a los conciertos y cada vez la gente quiere ir a una mejor localidad por comodidad, por muchos factores. Entonces, no son solo es para los ricos, sino para gente que planifica la manera de comprar una boleta de este valor y así poder asistir a un palco o asistir a una localidad preferencial, a una localidad que necesariamente no es tan cerca del artista, pero sí en una mejor posición”, manifestó.

Un ejemplo claro es el reciente concierto de Silvestre Dangond en Bogotá, donde se vendieron 79.000 boletas, de las cuales aproximadamente 40.000 superaron el valor de 500.000 pesos, según dijo.

Ante la pregunta de si esos 40.000 asistentes eran ricos, su respuesta fue contundente: “No, 40.000 silvestristas, no ricos”, subrayó.

El empresario añadió que la gente utiliza diversos mecanismos para adquirir las entradas, como tarjetas de crédito, pagos a cuotas o ahorros programados, buscando una mejor localidad por comodidad o por la experiencia. Esto, cuestionando el argumento de que solo los ricos pagan.

“Hay muchos mecanismos para adquirir las boletas. Es que las boletas no se adquieren todas en un solo pago, no se adquieren solo de contado. Ya hay plataformas que están dando créditos; la gente lo paga con tarjeta de crédito, lo paga a cuotas, lo paga a plazo. La gente escoge cuál es el evento que quiere ir y así la boleta sea un poco costosa, ahorra y paga a plazos”, indicó.



El riesgo para la calidad de los artistas internacionales

Uno de los puntos más críticos que destacó García es cómo esta reforma afectará directamente la capacidad de Colombia para atraer artistas de talla mundial. Precisó que los modelos de negocio actuales con grandes estrellas internacionales son muy exigentes.

En muchos casos, según dijo, el artista o su empresa se llevan entre el 80 % y el 90 % de las utilidades finales del evento, dejando solo un 10 % o 20 % para los promotores locales.

Traer a estos artistas implica costos que pueden oscilar entre 1 y 2.5 millones de dólares por presentación, monto que, además, ya genera un impuesto de retención en la fuente para el Estado colombiano, agregó.

Al encarecer las boletas con un 19 % de IVA adicional, el riesgo de que el público no pueda pagarlas aumenta considerablemente. García lo resumió así:

"Yo creo que sí [tendría impacto en la calidad de artistas], porque entre más costosos sean todas las cosas que rodean los espectáculos, va a haber menos cantidad de gente que pueda adquirir estas boletas".