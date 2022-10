Empresas de Santander amplían créditos y bajan intereses por COVID -19

Entre las empresas que anunciaron algunos cambios debido a la llegada del coronavirus está Financiera Comultrasan, una cooperativa de ahorro y crédito que explicó a través de su presidenta Ejecutiva Socorro Neira, que la empresa ampliará el pago de varios créditos y disminuirá la tasa de interés para que sus afiliados puedan sobrellevar la crisis.

“Daremos periodos de gracias hasta de cuatro meses, no cobro de intereses de mora, no reporte en centrales de riesgo, ampliación de plazos, disminución de cuotas, refinanciación de créditos y vamos a hacer un proceso de capacitación virtual para nuestros afiliados, para que no tengan que salir de casa”, explicó Neira, quien añadió que atenderán “de manera personalizada a cada uno de sus afiliados si no se entienden las nuevas determinaciones”.

Porque nuestra prioridad son nuestros asociados, hemos escuchado sus preocupaciones y dispuesto medidas especiales para apoyarte en este momento. Conoce cómo puedes acceder a ellas en: https://t.co/AjegGgvyUN Recuerda #QuédateEnCasa pic.twitter.com/XvU2zasjsI — Financiera Comultrasan (@FComultrasan) March 26, 2020

Financiera Comultrasan es una empresa cooperativa que tiene presencia y afiliados en el Cesar, en la Costa Atlántica, en Bogotá, en Norte de Santander, en Santander, entre otros sitios en los que los afiliados hacen préstamos o compras, aunque para estos días de crisis por Coronavirus todas los procedimientos serán virtuales.