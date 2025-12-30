En esta fecha los pensionados recibirán el aumento en su mesada con el ajuste del salario mínimo

Con el aumento del 23 % en el salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que quedó en $1.750.905, más el auxilio de transporte fijado en $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales, también se incrementa el valor de la mesada de los pensionados que reciben un salario mínimo.

Blu Radio se comunicó con la abogada Luna Chacón, de la firma Erazo y Solarte Abogados, quien explicó que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 establece que las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes —tanto de afiliados a Colpensiones como a regímenes privados como Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia— deben mantener su poder adquisitivo.

¿Cuándo subirá la mesada para los pensionados en el 2026?

Esto significa que dichas pensiones deben ajustarse anualmente el primero de enero, “conforme a la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el Dane para el año inmediatamente anterior”.

¿Cuánta plata recibe por su pensión alguien que gane un salario mínimo en el 2026?

No obstante, esta norma contempla una excepción. Cuando el beneficiario recibe una mesada equivalente a un salario mínimo legal vigente, el ajuste no se realiza con base en el IPC, sino de acuerdo con el incremento del salario mínimo establecido para ese año.

En ese sentido, una persona que gane un salario mínimo y se pensione en 2026 recibirá una mesada de $1.750.905.

La abogada recordó que recibir una pensión es un derecho indiscutible e irrenunciable en materia laboral y de seguridad social, cuyo fin es garantizar una vejez digna para los colombianos, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en la Sentencia C-227 de 2023. Por ello, el reajuste pensional hace parte esencial de este derecho.

“Su desconocimiento afecta directamente el mínimo vital y la dignidad humana, especialmente tratándose de adultos mayores, quienes son sujetos de especial protección constitucional”, señaló.

¿Qué debe hacer si no aumenta su pensión en el 2026?

Por ende, si a una persona no le es reconocido el aumento en el valor de su mesada, “se configura un incumplimiento legal. Esta omisión desconoce lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y vulnera derechos fundamentales del pensionado, al impedir que su pensión mantenga su poder adquisitivo real”.

Chacón explicó que, frente a esta situación, es fundamental conocer los mecanismos de defensa con los que cuentan los ciudadanos. Uno de ellos es “la presentación de un derecho de petición dirigido a la entidad privada prestadora del servicio, solicitando el reconocimiento y pago del reajuste pensional conforme al incremento del salario mínimo, así como el pago retroactivo de las diferencias dejadas de cancelar, si a ello hubiere lugar”.

“Si la entidad privada niega injustificadamente la solicitud o guarda silencio y no responde dentro del término legal, procede la interposición de una acción de tutela”, explicó la abogada, como mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales del pensionado.