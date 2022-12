En un 80 % de los peajes del país no subirían las tarifas en 2023: mintransporte

Las tarifas no subirían en al menos el 80 % de los peajes del país, reveló en entrevista con Mañanas Blu el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

"Yo no quiero anticipar el tema todavía, eso lo vamos a definir entre hoy y el viernes, pero los estudios que han venido haciendo la ANI y el Invías arrojarían que no todos los peajes van a incrementarse. No tenemos las tarifas todavía, estamos trabajando para hacer una nivelación, como las diferenciales que existen. Estamos también a la espera de la desindexación de algunos rubros de nuestros temas como podría ser los peajes", sostuvo el funcionario.

"Lo que conversé el día de ayer con el presidente de la ANI, es que en un 80 % de peajes no subirían las tarifas", agregó Reyes.

Tiquetes aéreos

El ministro de Transporte, además, se refirió al posible incremento de las tarifas de tiquetes aéreos, en medio del nerviosismo de los pasajeros que temen que el incremento del IVA del 5 % al 19 % suponga una disparada.

Reyes recalcó que todos “los vuelos en Colombia, por internet o por agencia de viajes, tendrán ese incremento del 14 %”, pero que ya se están evaluando medidas para evitar que el costo de los tiquetes siga aumentando y de esta forma se pueda ver afectado el sector del turismo y a mismas aerolíneas.

En ese sentido, señaló que lo que buscan es generar alternativas para que “haya beneficios” y no se registre un incremento superior a ese 14 % que regirá a partir de enero.

“Hay que tomar medidas, reducir costos y reducir elementos que puedan generar incremento o, más bien, que pudieran llevar a rebajar las tarifas de los tiquetes. Hay medidas que se pueden tomar en conjunto; un incremento de un 30 % o 40 % no le conviene a nadie, porque se va a reducir la demanda en el sector”, indicó.

Nuevas aerolíneas

En este sentido, el ministro reveló que, con la gran demanda de viajeros, se está considerando la posibilidad de la entrada en funcionamiento de nuevas aerolíneas. Según el funcionario, “ofertas y posibilidades las hay todas” en este momento.

“Por supuesto, la Aeronáutica Civil está abierta ahora. Para el tema de Venezuela, una segunda aerolínea interesada en volar a Colombia, si cumple con los requisitos y se cumplen las condiciones, bienvenidas las aerolíneas que quieran volar”, puntualizó en Blu Radio.

