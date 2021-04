Esto no ha terminado y tenemos que enfrentar el desafío: Duque defiende reforma tributaria

Durante un evento de inspección de obras en Boyacá , el presidente Iván Duque volvió a referirse a la reforma tributaria que fue radicada en el Congreso . Esta vez, el mandatario le pidió a los congresos que participen en la discusión y enriquezcan la reforma para que pueda ser aprobada.

“Lo importante es que las medidas sociales tendrán vigencia una vez el Congreso discuta, enriquezca y apruebe la transformación social sostenible”, dijo Duque.

Asimismo, insistió en que los programas sociales se deben mantener, pues aparte de proteger a los más vulnerables, estos recursos mantienen activas las economías locales.

Duque explicó que quería dejarle a su sucesor un país estable financieramente y que el Estado también tenía un compromiso con la austeridad, por lo que el Gobierno iba a congelar todos los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios por cinco años.

“El mundo superó ya los 3 millones de muertos por el COVID-19 , esto no ha terminado y tenemos seguir avanzando con la vacunación masiva, pero tenemos que cuidarnos y que las medidas que tenemos que tomar no son temporales y no son transitorias”, agregó.

