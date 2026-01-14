En vivo
Blu Radio  / Economía  / Exviceministro Londoño pide a la Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica

Exviceministro Londoño pide a la Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica

El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, solicitó formalmente al alto tribunal la suspensión provisional de dicha norma, al considerar que presenta vicios formales y de fondo que comprometen su validez.

