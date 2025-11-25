Las mejores tasas de CDT del mes: opciones desde el 9 % hasta el 10,15 %

Noviembre llega con buenas noticias para quienes buscan invertir en CDT. De acuerdo con el ranking actualizado para este mes, Ban100 encabeza la mayoría de los plazos con algunas de las tasas más altas del mercado, alcanzando hasta el 10,15 % para inversiones a 12 y 24 meses.

El listado, publicado por la fintech Mejor CDT y que compara entidades financieras en tiempo real para un monto de referencia de $10 millones, muestra que las tasas pueden variar según el plazo y la entidad, por lo que elegir bien puede marcar una gran diferencia en los rendimientos.



Mejores tasas para CDT a 12 y 24 meses

Para quienes buscan una inversión de más largo plazo, estas son las mejores opciones:

24 meses (720 días)



Ban100: 10.15 %

Credifamilia: 10.15 %

Coltefinanciera: 9.2 %

12 meses (360 días)



Ban100: 10 %

Credifamilia: 9.8 %

IRIS: 9.7 %

Mejores tasas para CDT a 3, 6 y 9 meses

Si el inversionista prefiere liquidez más rápida, las tasas son ligeramente menores, pero aún competitivas:



9 meses (270 días)



Ban100: 9.55 %

Credifamilia: 9.5 %

IRIS: 9.45 %

6 meses (180 días)



IRIS: 9.4 %

Ban100: 9.35 %

Coltefinanciera: 9 %

3 meses (90 días)



Ban100: 9.25 %

IRIS: 9.05 %

Coltefinanciera: 8.7 %

Cuál CDT elegir en noviembre de 2025 Foto: Blu Radio y Pexels

¿Por qué cambian tanto las tasas?

Las entidades financieras ajustan sus tasas según:



El monto de inversión

El plazo elegido

Las estrategias internas de captación

Por eso, una entidad puede liderar un plazo, pero no necesariamente todos.

En resumen, si planea invertir en noviembre, Ban100 se posiciona como la entidad más rentable en la mayoría de los plazos, seguida por Credifamilia e IRIS. Sin embargo, antes de abrir un CDT, es clave comparar según su necesidad de liquidez y el rendimiento que esperas obtener.

