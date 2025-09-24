Cómo evitar que el dinero rompa su relación: consejos para parejas en Colombia

En Colombia, el Día de Amor y Amistad no solo es una fecha para celebrar el afecto, también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de una buena gestión financiera en pareja.

Las cifras muestran la magnitud del reto: en 2024, según la Superintendencia de Notariado y Registro, se registraron 20.759 divorcios, lo que equivale a que de cada diez parejas que se casaron, aproximadamente cuatro se separaron. El Colegio de Notarios señaló que las principales causas de estas rupturas están relacionadas con incumplimientos financieros.

Hablar de dinero con transparencia y planificar juntos no solo fortalece la relación, sino que ayuda a prevenir conflictos. “La gestión del dinero en pareja debe basarse en la transparencia y la planificación, estableciendo hábitos que propicien el ahorro y la construcción de proyectos en común”, afirma Lucas Madriñán, gerente de la División de Medios de Pago y Marketing de Banco Falabella.

Consejos para manejar las finanzas en pareja

Comunicación y metas claras: generar un espacio en el que ambos expresen preocupaciones, prioridades y expectativas económicas fomenta confianza y fortalece la relación. Conversar sobre ingresos, gastos y proyectos —como comprar vivienda, viajar o ahorrar para el futuro— permite alinear objetivos y facilita la toma de decisiones.

Presupuesto compartido: planear en conjunto cómo se cubrirán los gastos comunes y establecer metas financieras conjuntas ayuda a distribuir responsabilidades, evitar desequilibrios y fortalecer el trabajo en equipo.

Definir roles financieros: asignar tareas como el pago de facturas, el seguimiento del ahorro o la organización de inversiones reduce los malentendidos y mejora la cooperación. La claridad en los acuerdos previene tensiones innecesarias.

Mantener el ahorro y un fondo de emergencia: además de las cuentas personales, contar con un ahorro compartido brinda seguridad y permite alcanzar metas comunes sin perder autonomía financiera. Un fondo de respaldo también protege a la pareja frente a imprevistos.

La educación financiera, el diálogo y la planificación son, en definitiva, herramientas clave para construir relaciones más sólidas. Para los expertos, aprender a manejar el dinero en pareja no se trata solo de números, sino de confianza, compromiso y visión compartida de futuro.