¿Por qué se debe tener un plan b económico?: experto responde

“Es un plan alternativo de vida, una ocupación una fuente de ingreso y una realización que hemos pensado adelantar si algunas acciones de mi vida avanzan lentamente o se estancan (…) Se debe distinguir entre deseos no cumplidos o sueños que no se han iniciado, por esto el plan b debe ser aterrizado”, señaló.



Así mismo, Erich respondió la pregunta ¿por qué tener un plan b?



“Lo seguro en la vida es que no hay nada seguro, todo puede cambiar en un instante o en un siglo (…) Las personas no tiene un plan b porque están en su zona de confort o muchos están buscando qué hacer con su vida. Se debe tener un fondo de urgencia, enfocarse y no comportarse irracionalmente para no perderlo todo”, añadió.