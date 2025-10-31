Gremios celebran baja del desempleo, pero alertan por alta informalidad y bajo crecimiento económico

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) celebró la reducción del desempleo, pero advirtió que el país necesita un mayor crecimiento económico para mantener la tendencia.

“Los datos de empleo para septiembre muestran algunos aspectos favorables, sin embargo, se necesitan mayores tasas de crecimiento económico para sostener estos niveles que se alejan, positivamente, del nivel de largo plazo”, señaló Bruce Mac Master, presidente del gremio.

El más reciente informe del Dane reveló que la tasa de desempleo en Colombia bajó al 8,2% en septiembre de 2025, una cifra que contrasta con el 9,1% registrado en el mismo mes de 2024 y representa uno de los niveles más bajos de los últimos años.

El resultado obedece a la incorporación de más de 509.000 personas a la fuerza laboral, junto con una disminución de 203.800 desempleados frente al año anterior.



Mac Master insistió en que, aunque las cifras son alentadoras, la informalidad sigue siendo “el elefante en la sala” de la economía colombiana, y pidió medidas para incentivar la productividad y proteger la competitividad empresarial.

Por eso, insistió en que los esfuerzos deben estar puestos en la reducción de la informalidad y en las relaciones internacionales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Según el Dane, la informalidad cayó un punto porcentual, pasando de 55,5% en septiembre de 2024 a 54,5% en 2025. No obstante, en varias ciudades —como Montería, Valledupar, Quibdó y Pereira— la informalidad aumentó, lo que mantiene la preocupación del sector empresarial.

Publicidad

Por su parte, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) también celebró la reducción del desempleo, pero fue enfática en que sin un entorno favorable para las empresas no habrá formalización laboral real.

“Siempre serán buenas noticias la disminución del desempleo, pero la informalidad sigue alta. Sin viabilidad empresarial no habrá formalización”, expresó la presidenta de AMCHAM, María Claudia Lacouture, a través de su cuenta de X.

AmCham hizo un llamado urgente al Gobierno para implementar medidas que fortalezcan la inversión privada y el empleo formal, entre ellas incentivos a la inversión, reducción de costos no salariales, simplificación normativa, mayor acceso al crédito y formación laboral pertinente.